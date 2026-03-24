Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Úterý, 24. března 2026, svátek má Gabriel

SkyShowtime v květnu nabídne seriál Ranč Duttonových

DNES! | redakce | tisk | názory

SkyShowtime dnes oznámila, že nový seriál ze světa Yellowstonu s názvem Dutton Ranch (Ranč Duttonových), ve kterém se oblíbení herci Cole Hauser a Kelly Reilly znovu objeví v rolích Ripa Wheelera a Beth Dutton, bude mít exkluzivní premiéru na SkyShowtime 22. května.

První série o devíti epizodách, produkovaná studii Paramount Television Studios a 101 Studios, sleduje dvojici, která se snaží vybudovat si společnou budoucnost v Texasu. Daleko od přízraků Yellowstonu narážejí na krutou novou realitu a bezohledný konkurenční ranč, který se před ničím nezastaví, aby své impérium ochránil. Na jihu Texasu je krev víc než voda, odpuštění je prchavé a cenou za přežití může být i vlastní duše.

Logo platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Po boku Reilly a Hausera se v novém původním dramatickém seriálu představí také Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind a na Oscara® nominovaní Ed Harris a Annette Bening.

Seriál napsal výkonný producent a showrunner Chad Feehan na základě postav vytvořených výkonnými producenty Taylorem Sheridanem a Johnem Linsonem. Na produkci Dutton Ranch (Ranč Duttonových) se dále podíleli výkonní producenti David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly a Keith Cox. Kromě role výkonného producenta se Voros v této sérii ujala i režie několika epizod, včetně úvodních dílů a finále sezóny. Dalšími režiséry této řady jsou Greg Yaitanes, Jessica Lowrey a Phil Abraham.

Distribuci zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.

SkyShowtime je domovem celosvětového fenoménu Yellowstone a je zde exkluzivně ke zhlédnutí všech pět sezón tohoto seriálu spolu s původními příběhy 1883 a 1923 a novým spin-offem Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Příběh z Yellowstonu). Na SkyShowtime se můžete podívat i na další úspěšné seriály od na Oscara nominovaného Taylora Sheridana: Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, The Madison, a Tulsa King.

zdroj: SkyShowtime

názory čtenářů




Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:05 Četnické humoresky (12/39)
22:15 Bolero
kanál CT2 20:00 My, občané Protektorátu (3/3)
21:00 Akce Monaco
22:05 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (46)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (13)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (53)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (7)
21:30 Labyrint (3)
22:45 Profesionálové 3 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (3/6)
23:00 Prehovoriť
kanál DVOJKA 20:10 Mezopotámia: Vzostup miest
21:05 Edvard Munch - Výkrik života
22:00 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (17)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Tři ložnice a jedno tělo (3)
22:00 Muž na radnici (10)
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook