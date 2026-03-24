SkyShowtime v květnu nabídne seriál Ranč Duttonových
SkyShowtime dnes oznámila, že nový seriál ze světa Yellowstonu s názvem Dutton Ranch (Ranč Duttonových), ve kterém se oblíbení herci Cole Hauser a Kelly Reilly znovu objeví v rolích Ripa Wheelera a Beth Dutton, bude mít exkluzivní premiéru na SkyShowtime 22. května.
První série o devíti epizodách, produkovaná studii Paramount Television Studios a 101 Studios, sleduje dvojici, která se snaží vybudovat si společnou budoucnost v Texasu. Daleko od přízraků Yellowstonu narážejí na krutou novou realitu a bezohledný konkurenční ranč, který se před ničím nezastaví, aby své impérium ochránil. Na jihu Texasu je krev víc než voda, odpuštění je prchavé a cenou za přežití může být i vlastní duše.
Po boku Reilly a Hausera se v novém původním dramatickém seriálu představí také Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind a na Oscara® nominovaní Ed Harris a Annette Bening.
Seriál napsal výkonný producent a showrunner Chad Feehan na základě postav vytvořených výkonnými producenty Taylorem Sheridanem a Johnem Linsonem. Na produkci Dutton Ranch (Ranč Duttonových) se dále podíleli výkonní producenti David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly a Keith Cox. Kromě role výkonného producenta se Voros v této sérii ujala i režie několika epizod, včetně úvodních dílů a finále sezóny. Dalšími režiséry této řady jsou Greg Yaitanes, Jessica Lowrey a Phil Abraham.
Distribuci zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.
SkyShowtime je domovem celosvětového fenoménu Yellowstone a je zde exkluzivně ke zhlédnutí všech pět sezón tohoto seriálu spolu s původními příběhy 1883 a 1923 a novým spin-offem Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Příběh z Yellowstonu). Na SkyShowtime se můžete podívat i na další úspěšné seriály od na Oscara nominovaného Taylora Sheridana: Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, The Madison, a Tulsa King.
zdroj: SkyShowtime