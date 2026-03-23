JOJ Svet přináší na jaře nové silné dokumenty

Dokumentární televize JOJ Svet vstupuje do jarní sezóny s aktualizovaným programovým kompilátem, který reflektuje pestrou nabídku dokumentárních titulů z celého světa. Kompilátem provází Daniel Žulčák, který je staničním hlasem JOJ Svet.
JOJ Svet od svého vzniku v roce 2023 přináší divákům celodenní vysílání dokumentů napříč žánry - od historie a politických událostí, přes portréty výrazných osobností až po témata přírody či společenských fenoménů. I jarní programová struktura potvrzuje důraz na silné příběhy a kvalitní mezinárodní akvizice doplněné o původní slovenskou tvorbu.
V aktuální nabídce zaujmou například tyto dokumenty:
Leviatan: Velryba a člověk (neděle 19. dubna ve 20:30), který přináší pohled na vztah člověka a oceánů a upozorňuje na křehkou rovnováhu přírodních ekosystémů.
Velryby od pradávna symbolizují nadpřirozenou sílu oceánů. Jsou to bytosti nerozlučně propojeny s přírodou. Příběhy o těchto majestátních obrech vzbuzujících strach i úctu se předávají z generace na generaci. No ruku v ruce s legendami jde i temnější kapitola vzájemného soužití lidí a velryb - jejich lov a zabíjení. Vydejte se do hlubin oceánů a odhalte dramatické změny, které otřásají mořskými ekosystémy. Zjistěte, co se může stát, když se křehká rovnováha oceánů nebezpečně naruší - a jakou roli v tomto procesu hraje člověk.
Fascinující svět oceánů odhaluje nejen hrozby, ale také naději na obnovu a ochranu jednoho z největších tvorů naší planety.
Odkaz Williama Shakespeara (pondělí 20. dubna ve 20:30) přibližuje život a dílo William Shakespeare, jehož tvorba zásadně ovlivnila světovou dramatiku.
William Shakespeare, génius, který se z vesnického chlapce vypracoval až na vrchol dramatického umění. Umělec, který navždy změnil způsob, jakým vyprávíme příběhy. Jeho talent a nadání stojí za vznikem nesmrtelných děl, jako jsou Hamlet, Macbeth či Romeo a Julie. Příběhy plné lásky, krve, intrik a emocí. Shakespearův vzkaz však není jen v jeho díle. Zanechal po sobě legendu, která přežila staletí a dodnes ovlivňuje a fascinuje svět.
Brigitte Bardot: Ikona Francie (sobota 25. dubna v 10:00 a 21:30) představuje život a vliv Brigitte Bardot, jedné z nejvýraznějších osobností evropského filmu.
Brigitte Bardot byla ikonou francouzského filmu. Její nekonvenční krása, sebevědomí, sexepil, provokativní image a kontroverzní milostné vztahy z ní učinily symbol moderní ženy, která bourá tabu a mění pohled na ženskou identitu ve filmu. Bardot nově definovala francouzskou kinematografii a dodnes inspiruje generace umělců.
zdroj: JOJ