reklama
Pondělí, 23. března 2026, svátek má Ivona

JOJ Svet přináší na jaře nové silné dokumenty

Dokumentární televize JOJ Svet vstupuje do jarní sezóny s aktualizovaným programovým kompilátem, který reflektuje pestrou nabídku dokumentárních titulů z celého světa. Kompilátem provází Daniel Žulčák, který je staničním hlasem JOJ Svet.

JOJ Svet od svého vzniku v roce 2023 přináší divákům celodenní vysílání dokumentů napříč žánry - od historie a politických událostí, přes portréty výrazných osobností až po témata přírody či společenských fenoménů. I jarní programová struktura potvrzuje důraz na silné příběhy a kvalitní mezinárodní akvizice doplněné o původní slovenskou tvorbu.

V aktuální nabídce zaujmou například tyto dokumenty:

Leviatan: Velryba a člověk (neděle 19. dubna ve 20:30), který přináší pohled na vztah člověka a oceánů a upozorňuje na křehkou rovnováhu přírodních ekosystémů.

Velryby od pradávna symbolizují nadpřirozenou sílu oceánů. Jsou to bytosti nerozlučně propojeny s přírodou. Příběhy o těchto majestátních obrech vzbuzujících strach i úctu se předávají z generace na generaci. No ruku v ruce s legendami jde i temnější kapitola vzájemného soužití lidí a velryb - jejich lov a zabíjení. Vydejte se do hlubin oceánů a odhalte dramatické změny, které otřásají mořskými ekosystémy. Zjistěte, co se může stát, když se křehká rovnováha oceánů nebezpečně naruší - a jakou roli v tomto procesu hraje člověk.

Fascinující svět oceánů odhaluje nejen hrozby, ale také naději na obnovu a ochranu jednoho z největších tvorů naší planety.

Odkaz Williama Shakespeara (pondělí 20. dubna ve 20:30) přibližuje život a dílo William Shakespeare, jehož tvorba zásadně ovlivnila světovou dramatiku.

William Shakespeare, génius, který se z vesnického chlapce vypracoval až na vrchol dramatického umění. Umělec, který navždy změnil způsob, jakým vyprávíme příběhy. Jeho talent a nadání stojí za vznikem nesmrtelných děl, jako jsou Hamlet, Macbeth či Romeo a Julie. Příběhy plné lásky, krve, intrik a emocí. Shakespearův vzkaz však není jen v jeho díle. Zanechal po sobě legendu, která přežila staletí a dodnes ovlivňuje a fascinuje svět.

Brigitte Bardot: Ikona Francie (sobota 25. dubna v 10:00 a 21:30) představuje život a vliv Brigitte Bardot, jedné z nejvýraznějších osobností evropského filmu.

Brigitte Bardot byla ikonou francouzského filmu. Její nekonvenční krása, sebevědomí, sexepil, provokativní image a kontroverzní milostné vztahy z ní učinily symbol moderní ženy, která bourá tabu a mění pohled na ženskou identitu ve filmu. Bardot nově definovala francouzskou kinematografii a dodnes inspiruje generace umělců.

zdroj: JOJ

Reklama

Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů

Reklama


TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (12/12)
21:20 Reportéři ČT
22:00 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Králové slunce
21:50 Láska s otazníkem
23:30 Babylon Berlín IV (5/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (1)
21:45 Specialisté (133)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda III (7)
21:30 Polda III (8)
22:40 Kriminálka Kraj I (2)
kanál SEZNAM 20:10 Dobrodruh
22:05 3 dny na zabití
00:20 Profesionálové 2 (13)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Prehovoriť
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Nech žijú mikróby!
21:35 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (9)
21:45 Svokra
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (9)
21:50 Pumpaři od Zlaté podkovy
23:45 Skutečné příběhy

Dovolená u mořeBazény
