Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Čtvrtek, 19. března 2026, svátek má Josef

Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu

DNES!

FilmBox si pro své diváky během velikonočního víkendu připravil pohádkový výběr, v němž nechybí tituly jako „Princ Mamánek“ (5. dubna v 9:00), „Kaňka do pohádky“ (6. dubna v 8:00) nebo „Jezerní královna“ (6. dubna v 11:30).

Patnáct let čekání na autorský debut Jana Budaře
Nedělní ráno o Velikonocích přinese pohádku o cestě k dospělosti, v níž princ Ludvík (Jan Budař) vyrůstá pod dohledem své matky, královny Ludmily (Jana Nagyová). Jeho otec, král Radomil (Martin Huba), jej však vyšle do světa, kde musí obstát sám a projít nejednou zkouškou. Pro Janu Nagyovou znamenala role návrat před kameru po téměř třech desetiletích. Režie se ujal představitel prince Jan Budař, jenž je zároveň autorem scénáře i hudby a který projektu věnoval více než patnáct let práce. Příběh nejprve vyšel knižně, poté také jako audiokniha, a do filmové podoby se přenesl při natáčení na zámku Dětenice, v Českém ráji a na jihu Moravy. Pohádku „Princ Mamánek“ odvysílá FilmBox v neděli 5. dubna v 9:00.

Film Princ Mamánek (foto: Jaroslav Noska, Bontonfilm)
Rodinné dobrodružství ve světě Josefa Lady
Z královského světa dospívání se velikonoční program přesune do světa dětské fantazie v pohádce „Kaňka do pohádky“. Osmiletá Vendulka (Žaneta Fuchsová) se díky kouzelné kaňce ocitá v ateliéru malíře Josefa Lady (Josef Patočka) a vstupuje do světa jeho ilustrací, kde se stírají hranice mezi pohádkou a skutečností. Rodinný film režiséra Oty Kovala z roku 1981 vznikl podle knihy Jiřího Melíška a patří k oblíbeným titulům české dětské tvorby. O filmové efekty, díky nimž se podařilo propojit hraný svět s ilustracemi Josefa Lady, se postaral Adolf Hejzlar, známý z projektů „Arabela“ či „Tři veteráni“. Odbornou poradkyní byla Alena Ladová, dcera Josefa Lady, která dohlížela na věrné zachování otcova výtvarného stylu. Pohádkové finále přichází o velikonočních svátcích v pondělí 6. dubna v 8:00 a nabídne ideální program pro celou rodinu.

Když se Labutí jezero promění v českou filmovou pohádku
Součástí velikonočního pondělního programu bude také pohádka inspirovaná světoznámým baletem „Labutí jezero“ Petra Iljiče Čajkovského s názvem „Jezerní královna“. Princezna Odeta (Jitka Schneiderová) a princ Viktor (Max Urlacher) se postaví Jezerní královně (Ivana Chýlková), vládkyni podvodní říše. Ve snímku přitom jméno Jezerní královny nikdy nezazní. Režie se ujal Václav Vorlíček, který snímkem uzavřel svou volnou trilogii pohádek, již tvoří také „Kouzelný měšec“ a „Pták Ohnivák“. Diváci se během velikonočního víkendu, konkrétně v pondělí 6. dubna v 11:30, budou moci ponořit do podvodní říše, která ožila u Plešného jezera na Šumavě.

Sváteční vysílání navíc obohatí i další oblíbené tituly, mezi něž patří „Čarovné dědictví“, „Pták Ohnivák“, „Zlaté kapradí“, „Princezna na hrášku“ či „Čertí brko“.
Velikonoce na FilmBoxu

FilmBox nabídne během velikonočních svátků pestrý program plný pohádek a rodinných příběhů, který potěší malé i velké diváky.

* Zlaté kapradí - 4. dubna v 8:00
* Princezna na hrášku - 4. dubna v 15:30
* Princ Mamánek - 5. dubna v 9:00
* Čarovné dědictví - 5. dubna v 12:45
* Pták Ohnivák - 5. dubna v 14:15
* Kaňka do pohádky - 6. dubna v 8:00
* Jezerní královna - 6. dubna v 11:30
* Čertí brko - 6. dubna v 16:10

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Skryté skvosty III (1/10)
21:30 Naše lázně - Velké Losiny (8/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (45)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (12)
23:00 Kriminálka Vegas (9)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (52)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Mladé víno
22:10 Kriminálka Staré Město (6)
23:25 Profesionálové 2 (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (7, 8)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Výročie svadby
22:00 Komisár Montalbano
23:40 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Radosť zo života
20:35 Signum laudis
22:05 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (16)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (8)
21:45 Muž na radnici (9)
23:20 Medicopter 117 (40)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook