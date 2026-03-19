Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
FilmBox si pro své diváky během velikonočního víkendu připravil pohádkový výběr, v němž nechybí tituly jako „Princ Mamánek“ (5. dubna v 9:00), „Kaňka do pohádky“ (6. dubna v 8:00) nebo „Jezerní královna“ (6. dubna v 11:30).
Patnáct let čekání na autorský debut Jana Budaře
Nedělní ráno o Velikonocích přinese pohádku o cestě k dospělosti, v níž princ Ludvík (Jan Budař) vyrůstá pod dohledem své matky, královny Ludmily (Jana Nagyová). Jeho otec, král Radomil (Martin Huba), jej však vyšle do světa, kde musí obstát sám a projít nejednou zkouškou. Pro Janu Nagyovou znamenala role návrat před kameru po téměř třech desetiletích. Režie se ujal představitel prince Jan Budař, jenž je zároveň autorem scénáře i hudby a který projektu věnoval více než patnáct let práce. Příběh nejprve vyšel knižně, poté také jako audiokniha, a do filmové podoby se přenesl při natáčení na zámku Dětenice, v Českém ráji a na jihu Moravy. Pohádku „Princ Mamánek“ odvysílá FilmBox v neděli 5. dubna v 9:00.
Rodinné dobrodružství ve světě Josefa Lady
Z královského světa dospívání se velikonoční program přesune do světa dětské fantazie v pohádce „Kaňka do pohádky“. Osmiletá Vendulka (Žaneta Fuchsová) se díky kouzelné kaňce ocitá v ateliéru malíře Josefa Lady (Josef Patočka) a vstupuje do světa jeho ilustrací, kde se stírají hranice mezi pohádkou a skutečností. Rodinný film režiséra Oty Kovala z roku 1981 vznikl podle knihy Jiřího Melíška a patří k oblíbeným titulům české dětské tvorby. O filmové efekty, díky nimž se podařilo propojit hraný svět s ilustracemi Josefa Lady, se postaral Adolf Hejzlar, známý z projektů „Arabela“ či „Tři veteráni“. Odbornou poradkyní byla Alena Ladová, dcera Josefa Lady, která dohlížela na věrné zachování otcova výtvarného stylu. Pohádkové finále přichází o velikonočních svátcích v pondělí 6. dubna v 8:00 a nabídne ideální program pro celou rodinu.
Když se Labutí jezero promění v českou filmovou pohádku
Součástí velikonočního pondělního programu bude také pohádka inspirovaná světoznámým baletem „Labutí jezero“ Petra Iljiče Čajkovského s názvem „Jezerní královna“. Princezna Odeta (Jitka Schneiderová) a princ Viktor (Max Urlacher) se postaví Jezerní královně (Ivana Chýlková), vládkyni podvodní říše. Ve snímku přitom jméno Jezerní královny nikdy nezazní. Režie se ujal Václav Vorlíček, který snímkem uzavřel svou volnou trilogii pohádek, již tvoří také „Kouzelný měšec“ a „Pták Ohnivák“. Diváci se během velikonočního víkendu, konkrétně v pondělí 6. dubna v 11:30, budou moci ponořit do podvodní říše, která ožila u Plešného jezera na Šumavě.
Sváteční vysílání navíc obohatí i další oblíbené tituly, mezi něž patří „Čarovné dědictví“, „Pták Ohnivák“, „Zlaté kapradí“, „Princezna na hrášku“ či „Čertí brko“.
Velikonoce na FilmBoxu
FilmBox nabídne během velikonočních svátků pestrý program plný pohádek a rodinných příběhů, který potěší malé i velké diváky.
* Zlaté kapradí - 4. dubna v 8:00
* Princezna na hrášku - 4. dubna v 15:30
* Princ Mamánek - 5. dubna v 9:00
* Čarovné dědictví - 5. dubna v 12:45
* Pták Ohnivák - 5. dubna v 14:15
* Kaňka do pohádky - 6. dubna v 8:00
* Jezerní královna - 6. dubna v 11:30
* Čertí brko - 6. dubna v 16:10
zdroj: SPI / FilmBox