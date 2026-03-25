FilmBox uctí Chucka Norrise filmovým večerem
Chuck Norris, legenda akčních filmů a mistr bojových umění, zemřel v pátek 20. března. Americká hvězda patřila k nejvýznamnějším filmovým hrdinům, kteří svou silou, charakterem a charismatem ovlivnili miliony diváků po celém světě.
Ve středu 25. března uctí kanál FilmBox památku Chucka Norrise tematickým večerem, během kterého odvysílá filmy „Sám proti teroru“ a „Krvavé diamanty“.
Od skromných začátků ke zrodu hvězdy
Carlos Ray „Chuck“ Norris se narodil v roce 1940 v Oklahomě. Jeho otec byl členem indiánského kmene Čerokíů a matka byla irská baptistka. Po odchodu otce se ve svých 12 letech přestěhoval s matkou a bratry do Kalifornie. V osmnácti letech vstoupil do Letectva Spojených států amerických a stal se pilotem. Právě zde si vysloužil přezdívku „Chuck“.
Během svého působení v Jižní Koreji objevil bojová umění, která mu navždy změnila život. Norris se rychle stal mistrem karate, opakovaně získal titul mistra světa a patřil mezi první průkopníky popularizace bojových sportů v USA. Po návratu do vlasti založil několik škol karate, které navštěvovaly osobnosti jako byla Priscilla Presley nebo Steve McQueen, který ho povzbudil, aby se vydal na filmovou dráhu. Jeho schopnosti, zejména jeho proslulé kopy z otočky, autentičnost a charisma mu otevřely dveře do Hollywoodu. Nejprve působil jako choreograf a herecký partner Bruce Leeho. Později se prosadil jako akční hvězda, a to ještě před tím, než ztvárnil roli legendárního seržanta Walkera, ochránce státu Texas.
Snímky, co z Chucka Norrise udělaly legendu
Seriál „Walker, Texas Ranger“ přišel v době, kdy nastupovala nová éra médií na přelomu 90. let a začátku 21. století. Přímočarý děj, boj dobra se zlem a charismatická role Chucka Norrise udělaly z hlavní postavy víc než jen filmového strážce zákona. Stal se novým americkým symbolem „nezničitelnosti“ - člověkem, který vždy vyhrává a má vždy pravdu.
Snímky „Sám proti teroru“ a „Krvavé diamanty“ dokazují, proč se Norris stal hvězdou světových rozměrů. Ve filmu „Sám proti teroru“ propojuje své dovednosti v bojových uměních s typickým stylem akčních filmů 80. let. Výsledkem je role, na kterou se jen tak nezapomíná. Film „Krvavé diamanty“ je novější snímek, v němž ztvárňuje soukromého detektiva pátrajícího po otci své přítelkyně a po ztracených diamantech z dob druhé světové války. Právě díky titulům, jako je „Sám proti teroru“, ho diváci začali vnímat nejen jako akčního herce, ale jako skutečnou ikonu akčního žánru.
Chuck Norris nečekaně zemřel na Havaji ve věku 86 let. „Nebyl jen hercem nebo mistrem bojových umění...byl pro nás symbolem odvahy a nezdolnosti, a především milujícím manželem, otcem a dědečkem,“ uvedla rodina herce v oficiálním prohlášení pro média.
FilmBox připravil speciální filmový večer na počest Chucka Norrise, během nějž uvede dva tituly s legendární ikonou akčního filmu „Sám proti teroru“ a „Krvavé diamanty“.
Připomeňte si 25. března s kanálem FilmBox jeho nezapomenutelné role:
* „Sám proti teroru“ - 20:00
* „Krvavé diamanty“ - 22:00
zdroj: SPI / FilmBox