Fanoušci detektivních záhad se mají na co těšit na FilmBox Stars

Britský kriminální seriál „Zločiny z vřesovišť“ si získal srdce diváků po celém světě především díky hlavní postavě, detektivce Veře Stanhope, kterou s nezaměnitelnou energií ztvárnila Brenda Blethyn. Fanoušci se mohou od 1. dubna těšit na šest nových sérií, od šesté až po jedenáctou, které budou vysílány na kanálu FilmBox Stars.
Seriál běží vždy od pondělí do pátku v 18:10.
Z osobní krize k bestselleru, který okouzlil čtenáře po celém světě
Knižní předloha o detektivce Vera Stanhope vznikla v době, kdy si autorka Ann Cleeves procházela těžkým obdobím. Její manžel Tim trpěl psychickými problémy. Cleeves připisuje čtení a psaní zásadní roli v tom, jak se se situací dokázala vyrovnat. Inspiraci pro první knihu série, „Past na vránu“ (1999), jí poskytly procházky po severovýchodní Anglii, mezi vřesovišti a pobřežními vesnicemi. Původně plánovaný samostatný příběh o třech ženách na environmentálním průzkumu se změnil, když se postava detektivky Vera Stanhope nečekaně stala hlavní součástí příběhu. Ann Cleeves okamžitě věděla, že o ní chce psát dál, čímž vznikla celá série, celkem 11 knih, které byly přeloženy do více než 20 jazyků.
Seriál, který nikdy nemusel spatřit světlo světa
Patří mezi nejikoničtější televizní detektivky současnosti. Je středního věku, lehce rozcuchaná a při pobytu venku nosí svůj charakteristický klobouk a kabát kvůli alergii na slunce. Přesně taková je Vera Stanhope, která si získala diváky po celém světě. Nicméně, k televizní adaptaci došlo vlastně náhodou. Vedoucí oddělení ITV Elaine Collins koupila v londýnském Oxfamu použitou kopii této knihy právě v době, kdy stanice hledala nový kriminální seriál na nedělní večery místo „Inspektor Frost“. Roli Very pak nabídli herečce Brendě Blethyn, která si po přečtení knihy uvědomila její potenciál a roli přijala. Právě její obsazení se následně ukázalo jako klíčové pro mimořádný úspěch celého seriálu.
Brenda Blethyn: „Zločiny z vřesovišť“ oddálily můj odchod do důchodu
Blethyn o natáčení mluví s nadšením. V nedávném rozhovoru pro britský deník The Mirror uvedla: „Mám štěstí, že jsem po celou tu dobu mohla pracovat. Když mi bylo 65, říkala jsem si: ‚Mám už odejít do důchodu? Možná je to to, co bych měla udělat?‘ A pak přišly Zločiny z vřesovišť. Teď je mi téměř 80 a na důchod vůbec nemyslím...i když možná trochu zvolním a budu trávit víc času doma.“
Nové série přinášejí 26 napínavých případů
6 až 11. série seriálu „Zločiny z vřesovišť“ přinášejí celkem 26 epizod, ve kterých Vera vyšetřuje brutální vraždy, záhadná úmrtí i tragické nehody. FilmBox Stars zároveň uvádí nové epizody se zcela novým českým dabingem, v němž hlavní roli namluvila Petra Tišnovská. Obsazení dále doplňují čeští dabingoví herci Robert Hájek (Joe), Nikola Heinzlová (Holly), Pavel Vondrák (Billy) a Marcel Vašinka (Kenny).
Zločiny z vřesovišť na FilmBox Stars
Ať už jsou diváci fanoušky propracovaných detektivních zápletek, charismatických postav, nebo autentického severoanglického prostředí, „Zločiny z vřesovišť“ nabízí přesně to, co hledají. Nové epizody seriálu jsou od 1. dubna vysílány od pondělí do pátku vždy v 18:10 na FilmBox Stars.
zdroj: SPI / FilmBox