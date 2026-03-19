Nová licence pro ZZIP

Nová licence pro ZZIPDNES!
Olomoucká společnost ZZIP, s.r.o. získala novou vysílací licenci pro svůj stejnojmenný regionální televizní program. Firma ZZIP získala licenci pro regionální digitální pozemní televizní vysílání stanice ZZIP.
O udělení licence rozhodla RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém letošním čtvrtém zasedání konaného dne 17. března 2026.
Podle licence se bude jednat o program zaměřený na zpravodajství z Olomouckého kraje. Program se bude vysílat 24 hodiny denně na území uvedeného kraje.
Licence platí 12 let.
Společnost ZZIP získala původní licenci relativně nedávno - před 2 lety.