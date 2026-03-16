Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 16. března 2026, svátek má Elena/Herbert

Arirang HD se stěhuje na novou kapacitu

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Globecast, poskytovatel satelitních služeb, zahájil distribuci mezinárodního jihokorejského televizního programu Arirang World HD z nového multiplexu.

Stanice Arirang World HD se dlouhodobě vysílala z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E z multiplexu Globecast na kmitočtu 11,509 GHz, kde patrně vysílání brzy skončí. Program se totiž objevil v jiném DVB-S multiplexu stejné společnosti a to na kmitočtu 11,538 GHz. Vysílání i na nových parametrech je poskytováno volně ( FTA) a dostupné v celé Evropě s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).

Důvodem stěhování programu na novou frekvenci je optimalizace satelitní kapacity. V původním muxu (11,509 GHz) se totiž program Arirang World HD vysílal jako jediný.

Arirang World HD přináší především pořady o korejské kultuře a její propagaci. Vysílání je poskytováno v anglickém a korejském jazyce. Některé pořady mohou být titulkovány do čínštiny, španělštiny, arabštiny, ruštiny, vietnamštiny a indonéštiny.

nové technické parametry - Arirang HD:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,538 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

původní technické parametry - Arirang HD (vysílání zde bude ukončeno!):

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,509 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (11/12)
21:10 Reportéři ČT
21:55 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Příběh Tarzana, pána opic
22:15 Amelia
00:00 Babylon Berlín IV (4/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (8)
21:35 Specialisté (132)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda III (5)
21:30 Polda III (6)
22:40 Kriminálka Kraj I (1)
kanál SEZNAM 20:10 Dnes já, zítra ty!
22:25 Pád letu A800
01:00 Profesionálové 2 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 My sme Leroyovci
22:10 Reportéri
22:40 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Dobrý vírus
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (8)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (7)
21:45 Čas pracuje pro vraha
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook