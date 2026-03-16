Arirang HD se stěhuje na novou kapacitu
Společnost Globecast, poskytovatel satelitních služeb, zahájil distribuci mezinárodního jihokorejského televizního programu Arirang World HD z nového multiplexu.
Stanice Arirang World HD se dlouhodobě vysílala z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E z multiplexu Globecast na kmitočtu 11,509 GHz, kde patrně vysílání brzy skončí. Program se totiž objevil v jiném DVB-S multiplexu stejné společnosti a to na kmitočtu 11,538 GHz. Vysílání i na nových parametrech je poskytováno volně ( FTA) a dostupné v celé Evropě s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).
Důvodem stěhování programu na novou frekvenci je optimalizace satelitní kapacity. V původním muxu (11,509 GHz) se totiž program Arirang World HD vysílal jako jediný.
Arirang World HD přináší především pořady o korejské kultuře a její propagaci. Vysílání je poskytováno v anglickém a korejském jazyce. Některé pořady mohou být titulkovány do čínštiny, španělštiny, arabštiny, ruštiny, vietnamštiny a indonéštiny.
nové technické parametry - Arirang HD:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,538 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
původní technické parametry - Arirang HD (vysílání zde bude ukončeno!):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,509 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA