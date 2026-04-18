Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Sobota, 18. dubna 2026, svátek má Valérie

Telekarta na 56E, NTV Plus Vostok na 55E

DNES! | redakce | tisk | názory

Na ruském satelitním trhu došlo v minulých týdnech k poměrně zásadním změnám. Ty souvisí s havárií domácího (ruského) komunikačního satelitu Express AT1, který začátkem března nečekaně přestal poskytovat své služby.

Ruský satelitní operátor RSCC, který provozoval družici Express AT1, po měsíci poskytl svým zákazníkům náhradu v podobě satelitu Express AT2, který byl na pozici 56°E přesunut z původní pozice 140°E.

Satelit Express AT2 má kapacitu jen 16 transpondérů v Ku pásmu, zatímco původní Express AT1 měl dvojnásobnou kapacitu - tedy 32 transpondérů ve stejném pásmu. Express AT2 je na konci své životnosti a měl by být nahrazen novou družicí, která by měla být zprovozněna kolem roku 2030.

Havárií satelitu Express AT1 operátor RSCC přišel o svého stálého zákazníka - provozovatele placené televizní platformy NTV Plus. Ten se rozhodl přesunout svoji službu na blízký satelit Jamal 402 (Yamal 402), který je zaparkován na pozici 55°E. Tedy pouhý stupeň od původního satelitu. NTV Plus ale musela vyřešit několik výzev - jednak transpondéry na této družici používají lineární polarizace (na původním satelitu byly kruhové), změnu orbitální pozice a především jeden zásadní technický problém - Jamal 402 je předčasně na konci své očekávané životnosti. Družice není na stabilní orbitální dráze a "putuje". Signál proto během dne se výrazně mění a situace se bude postupně zhoršovat. Nástupce Jamalu 402 zatím není k dispozici.

Konec Express AT1 na pozici 56°E a náhrada v podobě Express AT2 je velkou výzvou pro operátora konkurenční DTH platformy Telekarta, který zde začal testovat svoji programovou nabídku na dvou transpondérech. Na kmitočtu 12,399 GHz šíří federální programy v SD, na druhém 12,437 GHz jsou šířeny programy v HD rozlišení. Připomeňme, že Telekarta pro evropskou část Ruské federace vysílá ze satelitu Express 80 na pozici 80°E v lineárních polarizacích. Zda Telekarta zůstane na pozici 56°E zatím není známo.

technické parametry - Telekarta:

• Express AT2 (56°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Express AT2 (56°E), freq. 12,437 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA

názory čtenářů




Pracovní nabídky




Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:15 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Lawrence z Arábie
23:35 Maso a krev
01:40 KON-TIKI expedice
kanál NOVA 20:20 Superlov IV
21:50 Red 2
00:15 Muži v černém 3
kanál PRIMA 20:15 O lidech a koních (6)
21:30 Jakub a Sara (24)
22:00 Válka zítřka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint (7)
21:30 Černí baroni
23:40 Doupě
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Spravodlivosť pre Emmetta Tilla
22:15 Vzbura oceánov
23:05 Láska a vojna v Singapure (3/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:10 Gól mesiaca
20:30 Susedia
21:15 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Klapzubova jedenáctka (11)
23:25 Klapzubova jedenáctka (12)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook