Telekarta na 56E, NTV Plus Vostok na 55E

Telekarta na 56E, NTV Plus Vostok na 55EDNES! | redakce | tisk | názory
Na ruském satelitním trhu došlo v minulých týdnech k poměrně zásadním změnám. Ty souvisí s havárií domácího (ruského) komunikačního satelitu Express AT1, který začátkem března nečekaně přestal poskytovat své služby.
Ruský satelitní operátor RSCC, který provozoval družici Express AT1, po měsíci poskytl svým zákazníkům náhradu v podobě satelitu Express AT2, který byl na pozici 56°E přesunut z původní pozice 140°E.
Satelit Express AT2 má kapacitu jen 16 transpondérů v Ku pásmu, zatímco původní Express AT1 měl dvojnásobnou kapacitu - tedy 32 transpondérů ve stejném pásmu. Express AT2 je na konci své životnosti a měl by být nahrazen novou družicí, která by měla být zprovozněna kolem roku 2030.
Havárií satelitu Express AT1 operátor RSCC přišel o svého stálého zákazníka - provozovatele placené televizní platformy NTV Plus. Ten se rozhodl přesunout svoji službu na blízký satelit Jamal 402 (Yamal 402), který je zaparkován na pozici 55°E. Tedy pouhý stupeň od původního satelitu. NTV Plus ale musela vyřešit několik výzev - jednak transpondéry na této družici používají lineární polarizace (na původním satelitu byly kruhové), změnu orbitální pozice a především jeden zásadní technický problém - Jamal 402 je předčasně na konci své očekávané životnosti. Družice není na stabilní orbitální dráze a "putuje". Signál proto během dne se výrazně mění a situace se bude postupně zhoršovat. Nástupce Jamalu 402 zatím není k dispozici.
Konec Express AT1 na pozici 56°E a náhrada v podobě Express AT2 je velkou výzvou pro operátora konkurenční DTH platformy Telekarta, který zde začal testovat svoji programovou nabídku na dvou transpondérech. Na kmitočtu 12,399 GHz šíří federální programy v SD, na druhém 12,437 GHz jsou šířeny programy v HD rozlišení. Připomeňme, že Telekarta pro evropskou část Ruské federace vysílá ze satelitu Express 80 na pozici 80°E v lineárních polarizacích. Zda Telekarta zůstane na pozici 56°E zatím není známo.
technické parametry - Telekarta:
• Express AT2 (56°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Express AT2 (56°E), freq. 12,437 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA