Hokejový přenos na JOJ Family

Hokejový přenos na JOJ FamilyDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel české celoplošné televize JOJ Family se rozhodl potěšit sportovní fanoušky, zejména ty hokejové. Do vysílání zařadil přenos z prvního zápasu finále hokejové Tipsport ligy.
Utkání je naplánováno na neděli 19. dubna 2026 v 17:25 hodin. Přímý přenos hokejového zápasu slovenské Tipsport ligy tak nabídne divákům v Česku na bezplatné stanici JOJ Family a souběžně na svém placeném sportovním programu JOJ Šport, který se vysílá na Slovensku.
Půjde o první živý sportovní přenos na JOJ Family a také to bude důležitým testem, jak diváci této stanice zareagují na sportovní nabídku, kterou jim přinese.
JOJ Family je volně šířený program v České republice. Divákům nabízí vybrané pořady vlastní tvorby slovenské JOJ Group a také starší české a zahraniční seriály a filmy.