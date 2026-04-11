Sobota, 11. dubna 2026, svátek má Izabela

Hokejový přenos na JOJ Family

Provozovatel české celoplošné televize JOJ Family se rozhodl potěšit sportovní fanoušky, zejména ty hokejové. Do vysílání zařadil přenos z prvního zápasu finále hokejové Tipsport ligy.

Utkání je naplánováno na neděli 19. dubna 2026 v 17:25 hodin. Přímý přenos hokejového zápasu slovenské Tipsport ligy tak nabídne divákům v Česku na bezplatné stanici JOJ Family a souběžně na svém placeném sportovním programu JOJ Šport, který se vysílá na Slovensku.

Půjde o první živý sportovní přenos na JOJ Family a také to bude důležitým testem, jak diváci této stanice zareagují na sportovní nabídku, kterou jim přinese.

JOJ Family je volně šířený program v České republice. Divákům nabízí vybrané pořady vlastní tvorby slovenské JOJ Group a také starší české a zahraniční seriály a filmy.

Pracovní nabídky




Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru
Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru

TV program

kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Ceny Anděl Coca Cola 2025
21:50 Karel
kanál CT2 20:00 Robin Hood: Král zbojníků
22:25 Nabít a zabít
00:10 Začátky a první cesty
kanál NOVA 20:20 Superlov IV
21:55 Red
00:15 Muži v černém 2
kanál PRIMA 20:15 O lidech a koních (5)
21:35 Jakub a Sara (23)
22:05 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint (6)
21:30 Adéla ještě nevečeřela
23:45 Zběsilý útěk
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:10 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Čistá duša
22:20 Vzbura oceánov
23:05 Láska a vojna v Singapure (1/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:05 Susedia
21:40 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:40 Klapzubova jedenáctka (9)
23:15 Klapzubova jedenáctka (10)

