Spolupráce CANAL+ a Google Cloud v oblasti AI
CANAL+ a Google Cloud oznámily nové víceleté partnerství zaměřené na umělou inteligenci. Od června 2026 bude společnost CANAL+ nasazovat nejnovější generativní technologie umělé inteligence (AI) z Google Cloud na evropské a africké trhy, kde je aplikace CANAL+ k dispozici, a tím otevře novou éru kreativních možností pro skupinu CANAL+.
Zábavní zážitek šitý na míru díky indexování obsahu a videa v Google Cloud
S využitím technologií Google Cloud urychlí CANAL+ indexování obsahu a videa ze své rozsáhlé knihovny obsahu. Nová klasifikace obsahu poskytne globální mediální a zábavní skupině podrobnou multimodální databázi kombinující zvuková, video a textová data. Tato zvýšená granularita v klasifikaci obsahu umožní inteligentnější a personalizovanější doporučení obsahu na domovské stránce aplikace CANAL+, která budou odpovídat preferencím každého předplatitele podle jeho diváckých zvyklostí. Díky tomu bude pro předplatitele snazší než kdy dříve objevit na CANAL+ ještě více obsahu, který si zamilují.
Multimodální databáze video obsahu CANAL+ otevírá cestu široké škále příležitostí - od vylepšeného objevování obsahu až po zcela nové obchodní modely.
Nová kreativní hranice poháněná inovacemi a rychlejšími experimentálními cykly
CANAL+ také využije Veo3, novou videotechnologii genAI od Googlu, aby svým produkčním partnerům a kreativním týmům poskytl nástroje, které odemknou kreativní ambice jejich talentů, například vizualizaci scény před jejím natáčením nebo znovuvytvoření historických momentů z jediné archivní fotografie.
Partnerství zaručuje velmi bezpečné technické prostředí, kde jsou práva a vlastnictví aktiv důkladně chráněny. Díky těmto nástrojům a platformě budou mít partneři CANAL+ plnou kontrolu nad svou produkcí, svými redakčními rozhodnutími a budou mít možnost vyzkoušet si nový přístup a zároveň zajistit kontrolu nákladů díky výrazně kratším experimentálním cyklům.
Tato bezpečná technická platforma a nástroje budou zpřístupněny produkčním pracovníkům, kteří je budou chtít používat ve filmech podporovaných CANAL+.
zdroj: CANAL+