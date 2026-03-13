Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

STUDIOCANAL získává většinový podíl v Lucky Red

2dny | redakce

STUDIOCANAL, přední evropské filmové a televizní studio, a vlastní studio CANAL+ oznámily akvizici většinového podílu ve společnosti Lucky Red, jedné z největších italských distribučních a produkčních společností.

Společnost Lucky Red, založená v roce 1987 v Římě Andreou Occhipintim, zpočátku fungovala jako nezávislý distributor artových filmů. Od té doby rozšířila svou působnost a nyní je významným hráčem v oblasti nezávislé distribuce a produkce filmů v Itálii.

Během téměř čtyř desetiletí uvedla společnost Lucky Red více než 600 filmů, z nichž mnohé získaly významná mezinárodní ocenění, včetně cen na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, cen Akademie a cen Davida di Donatella. Jeho katalog obsahuje filmy od některých z nejuznávanějších světových režisérů (Bong Joon-ho, Jafar Panahi, Joachim Trier, Paolo Sorrentino, Michael Haneke, Paul Thomas Anderson, Wim Wenders, Danny Boyle, Luca Guadagnino, Alexander Payne, Todd Haynes, Stephen Frears, Asghar Farhadi). V roce 2024 získala společnost Lucky Red na třetím Mezinárodním summitu filmové distribuce ocenění „nejlepší mezinárodní inovace v distribuci“.

Lucky Red a STUDIOCANAL staví na dlouhodobém vztahu, který divákům přinesl řadu filmových hitů od filmu Uvnitř Llewyna Davise bratří Coenů až po německou produkci HEIDI od STUDIOCANAL a uznávaný film ŽIJEME V ČASE s Florence Pugh a Andrewem Garfieldem v hlavních rolích. Jejich partnerství pokračuje netrpělivě očekávaným uvedením filmu SHAUN THE SHEEP: THE BEAST OF MOSSY BOTTOM od Aardmana a STUDIOCANAL, který v kinech přijde letos na Halloween, ELSINORE, který je momentálně ve fázi postprodukce ve Velké Británii pro STUDIOCANAL, Lucky Red, Magnolia May Films a LD Entertainment, VIOLETTE (Changer l'eau des fleurs) od uznávaného režiséra Jeana-Pierra Jeuneta a FONDA od Justine Triet, držitele ceny Akademie a ceny BAFTA, byl oznámen minulý týden. FONDA bude hrát Miu Goth a Andrewa Scotta a Allison Janney jedná o účasti v natáčení projektu letos na jaře.

STUDIOCANAL získal několik významných teritorií včetně Itálie. Touto akvizicí vstupuje partnerství do vzrušující nové fáze a dává společnosti STUDIOCANAL jedinečnou příležitost rozšířit přímé operace na významný evropský trh, a to vedle stávající přímé distribuce a produkce v 11 evropských zemích - Rakousku, Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Irsku, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a Spojeném království - a také v Austrálii a na Novém Zélandu s kancelářemi ve Spojených státech a Číně. Pro Lucky Red tento krok otevírá potenciál pro ambicióznější projekty, posiluje její schopnost přilákat jak zkušené filmaře, tak i začínající talenty a připravuje půdu pro ještě větší tvůrčí a komerční úspěch.

zdroj: CANAL+

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Vybrané články
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
