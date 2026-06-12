Pecka.TV spustila LIVE+ kanály s minimálním zpožděním

Pecka.TV spustila LIVE+ kanály s minimálním zpožděnímDNES! | Tisk | komentáře
Internetová televizní platforma Pecka.TV rozšířila své služby pro své zákazníky a speciálně pro fotbalové fanoušky. Právě zejména těm je určena novinka v podobě LIVE+ kanálů, které mají oproti tradičním programovým pozicím minimální zpoždění oproti vysílání.
Provozovatel služby Pecka.TV se po nedávném hokejovném šampionátu, během něhož nabízel LIVE+ kanál ČT Sport LIVE+, rozhodl stejnou službu poskytnout také fotbalovým fanouškům. Po celou dobu konání fotbalového šampionátu zařazuje do své programové nabídky trojici speciálních stanic v takzvané LIVE+ kvalitě: ČT Sport LIVE+, Nova LIVE+ a Nova Action LIVE+.
▲ Obr č. 1 - Pecka.TV s LIVE+ kanály. Ilustrační foto (foto: Pecka.TV)
Hlavním benefitem těchto kanálů je extrémní datový tok dosahující až 10 Mb/s a především radikální snížení latence vysílání. Tím dochází k eliminaci klasického neduhu internetových televizí, kdy diváci sledující sportovní přenosy přes internet vidí klíčové situace (např. vstřelený gól) s desítkami sekund zpoždění oproti realitě či běžnému terestrickému a satelitnímu vysílání.
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Všechny tři prémiové LIVE+ kanály jsou již do televizního průvodce (EPG) úspěšně nasazeny a diváci je nemusí jakkoliv složitě ladit či aktivovat. Technologické vylepšení je poskytováno automaticky a zcela zdarma pro všechny stávající i nové zákazníky s aktivovaným televizním tarifem Zlatá střední a vyšší (Zlatá střední, Plná palba, Pro 3, Pro 4, Pro 6).
Pecka.TV je moderní internetová televize typu OTT působící na českém trhu, která klade důraz na výbornou kvalitu za rozumnou cenu.
redakce
Provozovatel služby Pecka.TV se po nedávném hokejovném šampionátu, během něhož nabízel LIVE+ kanál ČT Sport LIVE+, rozhodl stejnou službu poskytnout také fotbalovým fanouškům. Po celou dobu konání fotbalového šampionátu zařazuje do své programové nabídky trojici speciálních stanic v takzvané LIVE+ kvalitě: ČT Sport LIVE+, Nova LIVE+ a Nova Action LIVE+.
▲ Obr č. 1 - Pecka.TV s LIVE+ kanály. Ilustrační foto (foto: Pecka.TV)
Hlavním benefitem těchto kanálů je extrémní datový tok dosahující až 10 Mb/s a především radikální snížení latence vysílání. Tím dochází k eliminaci klasického neduhu internetových televizí, kdy diváci sledující sportovní přenosy přes internet vidí klíčové situace (např. vstřelený gól) s desítkami sekund zpoždění oproti realitě či běžnému terestrickému a satelitnímu vysílání.
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Fotbalové mistrovství světa je sportovní událostí roku a fanoušci si zaslouží sledovat zápasy bez jakýchkoliv kompromisů. Naše LIVE+ kanály nabízejí obraz jako břitva a bleskový přenos dat bez otravného sekání. Diváci Pecka.TV tak budou vědět o každé proměněné penaltě v reálném čase a sousedé je už nespoilerují křikem z okna,“ uvádí Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.
Všechny tři prémiové LIVE+ kanály jsou již do televizního průvodce (EPG) úspěšně nasazeny a diváci je nemusí jakkoliv složitě ladit či aktivovat. Technologické vylepšení je poskytováno automaticky a zcela zdarma pro všechny stávající i nové zákazníky s aktivovaným televizním tarifem Zlatá střední a vyšší (Zlatá střední, Plná palba, Pro 3, Pro 4, Pro 6).
Pecka.TV je moderní internetová televize typu OTT působící na českém trhu, která klade důraz na výbornou kvalitu za rozumnou cenu.
redakce