Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky

O Velikonocích se diváci mohou těšit na velikonoční speciál soutěže Na lovu, sváteční zápletky v seriálu Ulice nebo premiéru animované pohádky Pyšná princezna na Oneplay.

Chybět nebudou ani oblíbené české filmové klasiky a premiéry pořadů Superlov, Buldok z Poděbrad, Odznak Vysočina či Sex O'Clock.

Superlov bude o Velikonocích (foto: Mikuláš Křepelka, TV Nova)
Velikonoční speciál soutěže Na lovu nabídne sváteční atmosféru, známé hosty i otázky inspirované velikonočními tradicemi a folklorem. V rolích soutěžících se představí Aleš Cibulka, Adéla Elbel, Emanuel Ridi a Petra Bučková. Výjimečným momentem bude také živé vystoupení cimbálové kapely, které doprovodí příchod lovce.

Sváteční nálada se nevyhne ani oblíbenému seriálu Ulice. Jaké překvapení nachystá Vanda pro malou Esterku na její první Velikonoce? A o co si letos koledují u Nyklů?

Od Velkého pátku až po Velikonoční pondělí nabídne TV Nova divákům pestrý výběr pořadů pro všechny generace. Ve vysílání se objeví například oblíbené české komedie Dovolená s Andělem nebo Anděl na horách a také pohádkové klasiky Ať žijí duchové! či Hrátky s čertem. Nejen dětské publikum potěší animovaný hit Doba ledová 4: Země v pohybu nebo rodinný film Kouzelná chůva Nanny McPhee.

V hlavním vysílacím čase pak diváky čekají premiéry oblíbených seriálů Sex O'Clock, kriminálky Odznak Vysočina nebo novinky Buldok z Poděbrad. Sobotní večer bude patřit premiéře vědomostní soutěže Superlov.

Velikonoční nabídku rozšíří také platforma Oneplay. Ta tentokrát nabídne dobrodružný film Pokémon: Detektiv Pikachu, legendární seriál Sandokan: Malajský tygr, komiksového Aquamana nebo klasickou pohádku Pyšná princezna v moderní animované adaptaci.

Pestrou filmovou nabídku připravily i další stanice Skupiny Nova. Nova Cinema uvede například animované hity Madagaskar a Králíček Petr, Spielbergův dobrodružný snímek Ready Player One: Hra začíná, kultovní thriller Sedm nebo biblický velkofilm Noe. Ve vysílání se objeví také filmová adaptace románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále.

Akční podívanou nabídne během svátků také Nova Action. Diváci se mohou těšit na pokračování kultovní sci-fi série Matrix Reloaded, válečný thriller Ponorka U-571, kriminální film Street Kings nebo dobrodružný snímek Meg 2: Příkop.

Romantické Velikonoce nabídne kanál Nova Lady, který uvede historické drama Gejša, komedii Jak ukrást nevěstu a nové epizody seriálu Království.

Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
TV program

kanál CT1 20:10 MIKI (1/4)
21:05 Výborná SHOW
21:55 Holka na zabití
kanál CT2 20:00 Od dvanácti do tří
21:40 Chyťte Cartera
23:30 Otcové průmyslu (10/10)
kanál NOVA 20:20 Buldok z Poděbrad (2)
21:35 Kriminálka Anděl II (7)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (5, 6)
22:20 Univerzální voják: Znovuzrození
00:15 Sherlock: Šest Železných dam
kanál SEZNAM 20:10 Pád letu A800
22:45 Le Mans
01:05 Místo činu: Kolín (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Duel šampiónov
21:30 Vraždy vo Fresange
23:00 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko
20:35 Bony a klid
22:10 Veľký týždeň
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná II. (2)
21:25 Horná Dolná II. (3)
22:20 Horná Dolná II. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vezmeš si mě?
21:55 Dr. Ludsky (1/10)
23:20 Dr. Ludsky (2)

