Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
O Velikonocích se diváci mohou těšit na velikonoční speciál soutěže Na lovu, sváteční zápletky v seriálu Ulice nebo premiéru animované pohádky Pyšná princezna na Oneplay.
Chybět nebudou ani oblíbené české filmové klasiky a premiéry pořadů Superlov, Buldok z Poděbrad, Odznak Vysočina či Sex O'Clock.
Velikonoční speciál soutěže Na lovu nabídne sváteční atmosféru, známé hosty i otázky inspirované velikonočními tradicemi a folklorem. V rolích soutěžících se představí Aleš Cibulka, Adéla Elbel, Emanuel Ridi a Petra Bučková. Výjimečným momentem bude také živé vystoupení cimbálové kapely, které doprovodí příchod lovce.
Sváteční nálada se nevyhne ani oblíbenému seriálu Ulice. Jaké překvapení nachystá Vanda pro malou Esterku na její první Velikonoce? A o co si letos koledují u Nyklů?
Od Velkého pátku až po Velikonoční pondělí nabídne TV Nova divákům pestrý výběr pořadů pro všechny generace. Ve vysílání se objeví například oblíbené české komedie Dovolená s Andělem nebo Anděl na horách a také pohádkové klasiky Ať žijí duchové! či Hrátky s čertem. Nejen dětské publikum potěší animovaný hit Doba ledová 4: Země v pohybu nebo rodinný film Kouzelná chůva Nanny McPhee.
V hlavním vysílacím čase pak diváky čekají premiéry oblíbených seriálů Sex O'Clock, kriminálky Odznak Vysočina nebo novinky Buldok z Poděbrad. Sobotní večer bude patřit premiéře vědomostní soutěže Superlov.
Velikonoční nabídku rozšíří také platforma Oneplay. Ta tentokrát nabídne dobrodružný film Pokémon: Detektiv Pikachu, legendární seriál Sandokan: Malajský tygr, komiksového Aquamana nebo klasickou pohádku Pyšná princezna v moderní animované adaptaci.
Pestrou filmovou nabídku připravily i další stanice Skupiny Nova. Nova Cinema uvede například animované hity Madagaskar a Králíček Petr, Spielbergův dobrodružný snímek Ready Player One: Hra začíná, kultovní thriller Sedm nebo biblický velkofilm Noe. Ve vysílání se objeví také filmová adaptace románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále.
Akční podívanou nabídne během svátků také Nova Action. Diváci se mohou těšit na pokračování kultovní sci-fi série Matrix Reloaded, válečný thriller Ponorka U-571, kriminální film Street Kings nebo dobrodružný snímek Meg 2: Příkop.
Romantické Velikonoce nabídne kanál Nova Lady, který uvede historické drama Gejša, komedii Jak ukrást nevěstu a nové epizody seriálu Království.
zdroj: Nova