Pátek, 20. února 2026, svátek má Oldřich

JOJ v tichosti ukončila provoz teletextu

Teletextové stránky již nenabízí slovenská mediální skupina TV JOJ. Provozovatel tuto službu v tichosti zrušil již na Nový rok 2026. Konkurenční TV Markíza provoz teletextu ukončila již na konci roku 2021.

Brzy se vysílání teletextu stane na Slovensku minulostí. Na konci tohoto měsíce ukončí provoz teletextových stránek také veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas). Připomíná web Živé.sk.

Z hlavních slovenských vysílatelů již nebude teletext poskytovat žádná stanice.

V České republice teletextové stránky stále nabízí Česká televize. Komerční televize Nova, Prima a Barrandov zrušily teletext před několika lety. Důvodem je zejména klesající zájem o tuto službu. Diváci vyhledávají čerstvé informace na mobilních telefonech a jiných zařízeních.

Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
OK TV ukončila vysílání oznámení
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Hudební Adria Music TV HD se vrátila na satelit
