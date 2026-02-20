JOJ v tichosti ukončila provoz teletextu

JOJ v tichosti ukončila provoz teletextuDNES! | redakce | tisk | názory
Teletextové stránky již nenabízí slovenská mediální skupina TV JOJ. Provozovatel tuto službu v tichosti zrušil již na Nový rok 2026. Konkurenční TV Markíza provoz teletextu ukončila již na konci roku 2021.
Brzy se vysílání teletextu stane na Slovensku minulostí. Na konci tohoto měsíce ukončí provoz teletextových stránek také veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas). Připomíná web Živé.sk.
Z hlavních slovenských vysílatelů již nebude teletext poskytovat žádná stanice.
V České republice teletextové stránky stále nabízí Česká televize. Komerční televize Nova, Prima a Barrandov zrušily teletext před několika lety. Důvodem je zejména klesající zájem o tuto službu. Diváci vyhledávají čerstvé informace na mobilních telefonech a jiných zařízeních.