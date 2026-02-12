Quantcast
Čtvrtek, 12. února 2026

SPI International přerušila vysílání svých kanálů v Rusku

redakce

Tematické kanály filmové a distribuční společnosti SPI International, člena skupiny CANAL+, již nejsou dostupné na území Ruské federace. Společnost je tam přestala poskytovat.

S provozovateli televizních platforem nebyly pro rok 2026 obnoveny distribuční smlouvy.

Pro zákazníky satelitní služby Telekarta to znamená přicházejí o některé programy. Operátor nicméně uvádí, že do nabídky jen během loňského roku přidal více než 15 nových stanic. V letošním roce jich chce přidat ještě více.

Konec operací SPI International v Rusku znamená, že diváci nemohou již sledovat tyto programy:

Dizi - program specializovaný na populární turecké seriály a dramata
FilmBox Arthouse - nabízí autorské a festivalové filmy a prezentuje nezávislé globální projekty
DocuBox - vzdělávací obsah o přírodě, vědě a světové kultuře
FightBox a Fast&Fun - sportovní a zábavní kanály věnované bojovým uměním a extrémním sportům
FashionBox - kanál o trendech v módním průmyslu a kolekcích návrhářů

zdroj: cableman.ru + telesat-news.net





