SPI International přerušila vysílání svých kanálů v Rusku
Tematické kanály filmové a distribuční společnosti SPI International, člena skupiny CANAL+, již nejsou dostupné na území Ruské federace. Společnost je tam přestala poskytovat.
S provozovateli televizních platforem nebyly pro rok 2026 obnoveny distribuční smlouvy.
Pro zákazníky satelitní služby Telekarta to znamená přicházejí o některé programy. Operátor nicméně uvádí, že do nabídky jen během loňského roku přidal více než 15 nových stanic. V letošním roce jich chce přidat ještě více.
Konec operací SPI International v Rusku znamená, že diváci nemohou již sledovat tyto programy:
• Dizi - program specializovaný na populární turecké seriály a dramata
• FilmBox Arthouse - nabízí autorské a festivalové filmy a prezentuje nezávislé globální projekty
• DocuBox - vzdělávací obsah o přírodě, vědě a světové kultuře
• FightBox a Fast&Fun - sportovní a zábavní kanály věnované bojovým uměním a extrémním sportům
• FashionBox - kanál o trendech v módním průmyslu a kolekcích návrhářů
zdroj: cableman.ru + telesat-news.net