Provozovatel vrátil licence na hudební kanály MTV
Symbolická tečka za érou hudebních kanálů MTV. Pražská společnost ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o., vrátila českému regulátorovi médií RRTV satelitní vysílací licence na kanály MTV a další programy.
Česká RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém druhém letošním zasedání konstatovala, že uvedené společnosti zanikly vysílací licence na hudební kanály club MTV, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, Nick Music a také na lokální a regionální verze programů MTV, MTV Flanders, Comedy Central, Comedy Central +1, Comedy Central Hungary, Nickelodeon a Paramount Network Czechia.
Všechny licence pro uvedené programy zanikly k 31.12.2025 a RRTV o tom provozovateli vystavila osvědčení.
České licence hudebních stanic MTV sloužily k distribuci nejenom na území České republiky ale v řadě zemí Evropy. Licence ostatních programů byly využity pro lokální distribuci.
Na české a slovenském trhu před uzavřením stanic MTV přišla náhrada v podobě českých kanálů Music Box - konkrétně Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic a Music Box Sexy, které se objevily u prvních operátorů. V současné době se tyto stanice s českou licencí oficiálně vysílají v pěti zemích Evropy. Programy provozuje pražská společnost Music Box Television.