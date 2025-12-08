Quantcast
Pondělí, 8. prosince 2025, svátek má Květoslava

Nové zfilmování Sandokana na Voyo SK

Slovenská streamovací platforma Voyo nabídne po Novém roce svým předplatitelům dlouho očekávané nové zfilmování kultovního seriálu Sandokan.

Zda jej bude nabízet i sesterská platforma Oneplay v Česku zatím není známo.

Ve světové premiéře byl remake seriálu Sandokan veřejnosti představen před týdnem - 1. prosince, kdy jej poprvé odvysílala italská veřejnoprávní televize Rai 1, kterou mohou sledovat diváci i u nás z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E a dále u vybraných OTT a IPTV operátorů.

Takřka celý seriál se natáčel v jižní Itálii. Jednotlivé scény jsou tak dokonale zpracované, že divák může mít pocit, že natáčení probíhalo v mnoha lokalitách. Dnes filmařům pomáhají triky a nemusejí cestovat na natáčení jednotlivých záběrů do jiných zemích či dokonce na jiné kontinenty. Úvodní epizoda nového Sandokana diváky Rai 1 nadchla. První díl sledovalo 6,5 milionu diváků se share 33 %. Rai již mezitím potvrdila, že se bude v příštím roce točit druhá série.

V roli Sandokana se tentokrát představí turecký herec Can Yaman. Režie se ujaly Jan Maria Michelini a Nicola Abbatengelo. Osmidílný seriál vznikl v koprodukci Rai Fiction a Lux Vide.

Kultovní seriál Sandokan byl natočen před téměř 50 lety - v roce 1976. Již tehdy zaznamenal velký úspěch.

