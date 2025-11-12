ČT3 se nevrátí. Zatím

ČT3 se nevrátí. ZatímDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize se nechystá obnovit program ČT3. Přinejmenším ne v nejbližších letech. Veřejnoprávní vysílatel přesměruje finance do výroby nových pořadů.
Česká televize nepočítá se znovuspuštěním (ČT3) v následných dvou třech letech," uvedl na dotaz webu parabola.cz Michal Pleskot, tiskový mluvčí České televize.
Televize pro provoz stanice ČT3 čerpala z bohatého archívu. Na obrazovky se tak po mnoha letech dostaly pořady, které se nehodily do konceptu vysílání ostatních programových služeb České televize. Náklady na výrobu pořadů pro ČT3 byly takřka nulové, stejně tak i distribuce programu, neboť v pozemním i satelitním vysílání využívala svoji kapacitu. Snad jediným "zádrhelem" je, že televize musí za archívní pořady platit umělcům, kteří v nich účinkovali. Jde o tzv. reprízné.
Padesát milionů korun, které by jinak padly na náklady na reprízné archivních pořadů, se místo toho investuje do nových pořadů," dodal mluvčí.
Reprízy starších pořadů vysílá nyní ČT především na programu ČT1.
Kanál ČT3 vznikl v březnu 2020 v době covidové pandemie. Smyslem projektu bylo oslovit starší diváky pořady, které mají rádi a zároveň jim přinášet praktické informace o životě v době lockdownu. Stanice se těšila velké popularitě jak v cílové skupině, tak i u mladších diváků, kteří měli možnost vidět řadu tehdejších pořadů vůbec poprvé. Z úsporných důvodů bylo vysílání ČT3 na konci roku 2022 ukončeno. Televize musela šetřit, neboť roky se ji nezvýšil televizní poplatek (dříve známý jako koncesionářský poplatek). Ten se nakonec letos zvýšil. Nicméně v ČT se změnilo vedení, které s projektem ČT3 zatím nepočítá.