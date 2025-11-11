NOW XMAS - další vánoční hudební televize v provozu

NOW XMAS - další vánoční hudební televize v provozuDNES! | redakce | tisk | názory
Na britském trhu je v provozu další hudební televizní stanice zaměřená na klipy s vánoční a zimní tematikou. Po roce je opět v provozu program NOW XMAS. Podstatnou změnou je, že tentokrát nebyla dočasně nahrazena žádná jiná stanice pod značkou NOW.
NOW XMAS dočasně nahradil původní stanici Clubland TV, která se věnuje taneční hudbě a cílí především na mladé diváky. Cílová skupina NOW XMAS je přeci jenom širší - chce oslovit všechny diváky, kteří vyhledávají videoklipy spojené s nejkrásnějšími svátky v roce - s Vánocemi.
Kanál NOW XMAS má k obrazovkám přilákat diváky, kteří cíleně vyhledávají tento obsah, ale na druhou stranu má nabídnout i vysílací prostor pro zadavatele reklamy pro propagaci produktů a služeb.
Stanice NOW XMAS vysílá v silném evropském paprsku satelitu Astra 2G. Příjem je proto bezproblémový s parabolami malých rozměrů i ve střední Evropě. Na britských ostrovech jsou již v provozu vánoční stanice MTV XMAS (placený) a NOW XMAS ( FTA), dále filmové kanály Great! Christmas a Great! Christmas +1 (obě FTA) a placené programy Christmas 24, Christmas 24+ a Sky Christmas.
technické parametry - NOW XMAS (dříve Clubland TV):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA