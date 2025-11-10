Quantcast
Pondělí, 10. listopadu 2025, svátek má Evžen

Frisbee a K2 přešly na HD vysílání

DNES! | redakce | tisk | názory

Další italské privátní televizní stanice jsou dostupné divákům v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Společnost Warner Bros. Discovery Italia (WBD) překlopila své stanice K2 a Frisbee z SD do HD.

Obě stanice se vysílají v HD rozlišení (1440x1080) v MPEG-4 v italském pozemním multiplexu. Těžit z toho mohou i satelitní diváci, neboť terestrický multiplex s těmito programy využívá satelit jako distribuční médium pro místní vysílače.

K2 HD - záběr z příjmu stanice
▲ K2 HD - záběr z příjmu stanice

Zmíněné programy se vysílají v rámci platformy Persidera na satelitu Eutelsat 9B (9°E) v italském paprsku, na kmitočtu 12,341 GHz s vertikální polarizací. Jelikož se jedná o distribuční signál, je vysílán v režimu multistream. Pro příjem je proto nutný přijímač s podporou multistreamu. Vysílání není určeno pro individuální příjem. Nicméně volné ( FTA) vysílání a dostupná přijímací technika umožňují v oblasti pokrytí satelitním signálem toto vysílání přijímat.

Frisbee HD - záběr z příjmu stanice
▲ Frisbee HD - záběr z příjmu stanice

Běžný signál K2 a Frisbee pro DTH příjem je poskytován pouze v SD rozlišení na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), na kmitočtu 11,258 GHz s horizontální polarizací. Tento signál je ale kryptován systémem Nagra MA a dostupný jen zákazníkům s kartami a moduly bezplatné platformy TivúSat.

Cílovou skupinou televizních stanic K2 a Frisbee jsou děti.

technické parametry - K2 HD, Frisbee HD:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 35, FTA

Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Klesá zájem o DVB-T2, kabel i satelit. I starší sledují videa z internetu
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice

