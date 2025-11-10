Frisbee a K2 přešly na HD vysílání

Frisbee a K2 přešly na HD vysíláníDNES! | redakce | tisk | názory
Další italské privátní televizní stanice jsou dostupné divákům v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Společnost Warner Bros. Discovery Italia (WBD) překlopila své stanice K2 a Frisbee z SD do HD.
Obě stanice se vysílají v HD rozlišení (1440x1080) v MPEG-4 v italském pozemním multiplexu. Těžit z toho mohou i satelitní diváci, neboť terestrický multiplex s těmito programy využívá satelit jako distribuční médium pro místní vysílače.
Zmíněné programy se vysílají v rámci platformy Persidera na satelitu Eutelsat 9B (9°E) v italském paprsku, na kmitočtu 12,341 GHz s vertikální polarizací. Jelikož se jedná o distribuční signál, je vysílán v režimu multistream. Pro příjem je proto nutný přijímač s podporou multistreamu. Vysílání není určeno pro individuální příjem. Nicméně volné ( FTA) vysílání a dostupná přijímací technika umožňují v oblasti pokrytí satelitním signálem toto vysílání přijímat.
Běžný signál K2 a Frisbee pro DTH příjem je poskytován pouze v SD rozlišení na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), na kmitočtu 11,258 GHz s horizontální polarizací. Tento signál je ale kryptován systémem Nagra MA a dostupný jen zákazníkům s kartami a moduly bezplatné platformy TivúSat.
Cílovou skupinou televizních stanic K2 a Frisbee jsou děti.
technické parametry - K2 HD, Frisbee HD:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 35, FTA