Filmový kanál MBC Max v HD rozlišení
Bezplatný filmový kanál MBC Max byl překlopen do vysokého rozlišení (HDTV). Stanici je nadále možné přijímat zcela zdarma ( FTA) ze satelitu Badr 7 (26°E).
MBC Max HD vysílá v rámci DVB-S multiplexu MBC přes satelit Badr 7 v paprsku East MENA (východní svazek regionu Střední východ a severní Afrika). Jde o druhou stanici provozovatele, která byla v poslední době překlopena do HD. Předtím byla podobná změna (přechod z MPEG-2/SD do MPEG-4/HD) provedena u mužské stanice MBC Action.
Kanál MBC Max HD je šířen na původní pozici, kde byla SD distribuce. Přeladění programu na přijímači proto obvykle není nutné. Pro HD rozlišení provozovatel zvolil formát 1280x720p.
MBC Max vysílá atraktivní hollywoodské filmy různých žánrů, dále divákům nabízí magazíny a reportáže s herci. Filmy se vysílají v původním znění (v angličtině) s arabskými titulky.
Multiplex s programy MBC je možné přijímat i ve střední Evropě. Pro příjem je nutná parabola od průměru cca 140 cm.
technické parametry - MBC Max HD:
• Badr 7 (26°E), freq. 11,270 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA