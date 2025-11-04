JOJ: Zdražení reklamy, zápasy z MS ve fotbale 2026 i na konkurenci

JOJ: Zdražení reklamy, zápasy z MS ve fotbale 2026 i na konkurenciDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská mediální skupina JOJ představila obchodní politiku pro rok 2026, změny v distribuci svých stanic a také pořady a přenosy, které bude na svých programech divákům nabízet.
Reklamu JOJ Group v roce 2026 zvýší o 8,70 procenta. Zohledňuje růst cen výroby původního obsahu, akvizice sportovních práv a investice do technologií.
Pro rok 2026 je základní CPP stanoveno na 1 825 eur, prime time index zůstává na úrovni 2,0, stejně tak i sezónní indexy. Obchodní cílová skupina se posouvá o rok na 15 až 57 Live + TS -3 + Hosté, čímž lépe reflektuje aktuální trendy v chování spotřebitelů a změny v demografii aktivního publika.
Rozložení stanic v bundlu JOJ Group pro rok 2026 je následující: JOJ 60 %, JOJ PLUS 14 %, WAU 11 %, ostatní stanice JOJ Group (JOJ 24, JOJ Šport, JOJko) 5 procent, Prima stanice (Prima SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK, Prima KRIMI SK) 10 procent.
JOJ Group rozšiřuje své ostatní mediální kanály (OMK) - vedle tradičních forem, jako je sponzoring, product placement a online formáty, přibude samostatná kategorie Connected TV.
Streamovací platforma JOJ play stále více získává své diváky. Aktuálně má více než 760 tisíc registrovaných uživatelů a zájem o službu stále roste.
K 1.1.2026 končí bezplatný příjem programů JOJ SD, JOJ PLUS SD, WAU SD a JOJ 24 HD v pozemním vysílání. V letošním roce JOJ Group zamezila přetáčení reklam na platformách typu IPTV a OTT.
JOJ Group v roce 2026 přinese světový šampionát v hokeji, Evropskou a Konferenční ligu UEFA, FIS závody a s konkurenční televizí bude vysílat zápasy z MS ve fotbale 2026. Půjde o největší fotbalový projekt v historii skupiny.