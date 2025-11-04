Quantcast
Čtvrtý sportovní HD kanál KSA opět na 26E

Nabídka sportovních kanálů saúdskoarabského vysílatele KSA se přechodně rozšiřuje. Do provozu byl totiž uveden dočasný sportovní kanál KSA Sports 4 HD.

Stanice KSA Sports 4 HD vysílá volně ( FTA) z multiplexu na transpondéru v paprsku EMENA (Evropa + Střední východ a severní Afrika), což znamená, že vysílání je možné přijímat i v regionu střední Evropy s parabolami o průměru kolem jednoho metru.

KSA Sports 4 HD - záběr z příjmu stanice
▲ KSA Sports 4 HD - záběr z příjmu stanice

V současné době se vysílá na pozici KSA Sports 4 HD krátká animace s tenisovou raketou nebo fotbalovým či basketbalovým míčem a logem programu. Vysílání bude pravděpodobně dočasné - po dobu konání sportovních událostí, které se nevejdou do vysílání standardně provozovaných programů KSA Sports 1 HD, KSA Sports 2 HD a KSA Sports 3 HD.

Kanál se vysílá v plném HD rozlišení (1920x1080) v kodeku MPEG-4/H.264 se zvukem v kvalitě 384 kbit/s (MPEG).

technické parametry - KSA Sports 4 HD:

• Badr 8 (26°E), freq. 12,149 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

