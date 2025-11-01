Dva FTA programy v ruštině skončily na 13E

Dva FTA programy v ruštině skončily na 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird bylo s příchodem nového měsíce ukončena distribuce dvou televizních programů v ruském jazyce - stanic TVRUS a TVRUS+.
Oba programy se vysílaly v rámci DVB-S multiplexu společnosti Globecast. Kanál TVRUS byl šířen v MPEG-2/SD, zatímco sesterský program v MPEG-4/SD.
TVRUS divákům v celé Evropě nabízela 24 hodinové vysílání se zábavním obsahem (vlastní pořady, dokumenty a seriály, hudební pořady, talk show, kulinářské relace). Vysílání bylo spuštěno v lednu 2012. Sesterský program TVRUS+ divákům nabízel filmy a seriály. Obě stanice na satelitu provozovala německá společnost a cílila na rusky hovořící publikum v Německu a dalších zemích EU, stejně jako na obyvatele bývalé SNS.
bývalé technické parametry - TVRUS, TVRUS+ (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA