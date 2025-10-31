World of Freesports International může odstartovat

World of Freesports International může odstartovatDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální rada Bavorského regulačního úřadu pro nová média (BLM) se na svém zasedání dne 30. října 2025 rozhodla udělit společnosti Mainstream Media AG neomezenou licenci na vysílání televizního kanálu „World of Freesports International“ podle bavorského mediálního zákona.
„World of Freesports International“ je lineární kanál typu Fast TV financovaný z reklamy. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně.
Vysílání je určené k distribuci mimo Německo, zejména v Polsku, prostřednictvím internetu.
Kanál bude nabízet sportovní dokumenty a živé přenosy speciálních sportovních událostí a vysílání bude určeno pro mezinárodní sportovní fanoušky.
zdroj: BLM