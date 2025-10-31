Quantcast
Pátek, 31. října 2025, svátek má Štěpánka

World of Freesports International může odstartovat

Mediální rada Bavorského regulačního úřadu pro nová média (BLM) se na svém zasedání dne 30. října 2025 rozhodla udělit společnosti Mainstream Media AG neomezenou licenci na vysílání televizního kanálu „World of Freesports International“ podle bavorského mediálního zákona.

„World of Freesports International“ je lineární kanál typu Fast TV financovaný z reklamy. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně.

Vysílání je určené k distribuci mimo Německo, zejména v Polsku, prostřednictvím internetu.

Kanál bude nabízet sportovní dokumenty a živé přenosy speciálních sportovních událostí a vysílání bude určeno pro mezinárodní sportovní fanoušky.

zdroj: BLM

Chystá se náhrada za kanály MTV?
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
