Čtvrtek, 30. října 2025, svátek má Tadeáš

Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E

Tři volně ( FTA) vysílané programy na pozici 28,2°E se objevily na nové vysílací frekvenci v rámci DVB-S2 platformy ve video kodeku MPEG-4 (H.264). Vysílání i na nových parametrech je šířeno v silném evropském paprsku satelitu Astra 2G.

Na frekvenci 11,082 GHz s horizontální polarizací vysílají v testovacím režimu programy: indická AAJ TAK (programová pozice 50388), Noor TV (50396) a Court TV (50397). Všechny stanice na původních svých parametrech vysílají v MPEG-2 v SD, na nové v MPEG-4 a nadále v SD. Program Noor TV je i na původní frekvenci součástí DVB-S2 platformy.

Court TV testuje na nové frekvenci. Záběr z příjmu stanice
▲ Court TV testuje na nové frekvenci. Záběr z příjmu stanice

Testování stanic na nové frekvenci napovídá, že v dohledné době dojde k přesunu popisovaných stanic na novou frekvenci. Stávající testovací vysílání není doporučeno sledovat, neboť dochází k různým testům a výpadkům vysílání. Nicméně si jej může divák naladit s tím, že v dohledné době zde bude spuštěno oficiální šíření zmíněných stanic.

Pro diváky u nás je výhodou, že kromě změny video kodeku a částečně normy a vysílacího transpondéru se nic nemění. Stanice nadále budou dostupné s parabolami malých rozměrů i u nás.

nové technické parametry - AAJ TAK, Noor TV, Court TV (testovací vysílání):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - AAJ TAK, Court TV:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,567 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

původní technické parametry - Noor TV:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

