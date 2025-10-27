Quantcast
Pondělí, 27. října 2025, svátek má Šarlota / Zoe

WION HD ukončí vysílání na 28,2E

Indická televizní stanice WION HD za několik dní ukončí volné ( FTA) vysílání na satelitu Astra 2G na pozici 28,2°E. Stanice se zde vysílá v silném evropském paprsku, vysílání je tak dostupné i ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.

WION je zkratkou slov "World is One" (Svět je jeden). WION je původem indická zpravodajská a informační televize, která přináší divákům informace s týmem zkušených a odvážných mladých novinářů různých národnostní. Posláním stanice je přinášet neutrální a nestranné informace o politice z celého světa.

Stanice WION vysílá na pozici 28,2°E FTA a to v HD rozlišení. Konec distribuce WION HD na této pozici je naplánován na 31.10.2025. Vedle pozice 28,2°E je stanice poskytována jako FTA program i v regionu MENA (Střední východ + severní Afrika) z pozice 7,2°W.

technické parametry - WION HD (vysílání zde bude ukončeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,641 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

