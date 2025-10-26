Quantcast
Neděle, 26. října 2025

Změny u WBD v Británii: TLC jako FTA kanál, konec HGTV

Začátkem roku 2026 provede společnost Warner Bros. Discovery (WBD) změny ve svém portfoliu lineárních kanálů ve Velké Británii a Irsku. V lednu provede relaunch stanice TLC, která se stane volně ( FTA) šířeným programem.

Základní tituly TLC od Dr. Pimple Popper a My 600lb Life až po franšízu 90 Day Fiancé zůstávají v nabídce.

Relaunch je součástí širší úpravy britské nabídky bezplatných lineárních kanálů WBD. Od ledna bude stanice Really vysílat vybrané pořady stávající stanici HGTV, která na britském trhu skončí jako lineární kanál. Pořady HGTV budou nadále k dispozici v rámci streamovací služby discovery+.

V roce 2026 bude WBD provozovat následující bezplatné lineární kanály: Quest, Quest Red, Food Network, DMAX, Really a stanici TLC.

Přechod stanice TLC na volné vysílání rozšíří dosah WBD v oblasti obecné zábavy a je součástí širší reorganizace, která zahrnuje spuštění streamovací platformy Max (HBO Max) ve Velké Británii a zjednodušení portfolia služeb.

zdroj: BroadbandTVnews

