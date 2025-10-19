Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence

Ukrajinský armádní kanál z nové frekvenceDNES! | redakce | tisk | názory
V minulých dnech došlo k přestěhování ukrajinského armádního televizního kanálu Armija TV (Army TV) na nový vysílací transpondér. Stanice je nadále poskytována zdarma ( FTA). Pro příjem je nutné jen provést nové vyhledávání.
Armija TV původně vysílala v DVB-S v MPEG-2. S přesunem programu na novou frekvenci byla stanice zařazena do DVB-S2 platformy a vysílá se v MPEG-4 v SD rozlišení (720x576).
Posláním stanice Armija TV je nabízet divákům informační a analytické formáty s filmovou produkcí a výběrem publicistických a hudebních děl. Jde o stanici vytvořenou armádou pro armádu a o armádě.
Licenci pro stanici Armija TV získalo Ústřední televizní a rozhlasové studio Ministerstva obrany Ukrajiny v Kyjevě.
aktuální technické parametry - Armija TV (Army TV):
• Astra 4A (4,8°E), freq. 11,766 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
bývalé technické parametry - Armija TV (Army TV) (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,130 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA