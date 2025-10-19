Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 19. října 2025, svátek má Michaela

Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence

DNES! | redakce | tisk | názory

V minulých dnech došlo k přestěhování ukrajinského armádního televizního kanálu Armija TV (Army TV) na nový vysílací transpondér. Stanice je nadále poskytována zdarma ( FTA). Pro příjem je nutné jen provést nové vyhledávání.

Armija TV původně vysílala v DVB-S v MPEG-2. S přesunem programu na novou frekvenci byla stanice zařazena do DVB-S2 platformy a vysílá se v MPEG-4 v SD rozlišení (720x576).

Armija TV - záběr z příjmu stanice
▲ Armija TV - záběr z příjmu stanice

Posláním stanice Armija TV je nabízet divákům informační a analytické formáty s filmovou produkcí a výběrem publicistických a hudebních děl. Jde o stanici vytvořenou armádou pro armádu a o armádě.

Licenci pro stanici Armija TV získalo Ústřední televizní a rozhlasové studio Ministerstva obrany Ukrajiny v Kyjevě.

aktuální technické parametry - Armija TV (Army TV):

Astra 4A (4,8°E), freq. 11,766 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

bývalé technické parametry - Armija TV (Army TV) (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,130 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Třetí fáze testů 5G vysílání
Třetí fáze testů 5G vysílání
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Ratolesti (3/10)
21:10 Výborná SHOW
22:00 Osada (6/13)
kanál CT2 20:00 Warlock
22:05 První člověk
00:20 Lidé z plastu
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Případ Roubal (1)
21:25 Kriminálka Anděl V (2)
kanál PRIMA 20:15 Zrádci
21:40 Zrádci: Ze záhrobí
22:30 Zmizení
kanál SEZNAM 20:10 Útěk ze Sibiře
22:55 Místo činu: Kolín (4)
00:50 Otec Braun (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Osudové interview
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Pečie celé Slovensko
22:20 Toni - pôrodný asistent
23:50 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 moje SLOWensko
20:35 Amistad
23:05 Fashion Ballet ´23
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII. - DUEL
23:00 Love Island V.
00:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Co je vám, doktore?
22:00 Requiem pro panenku
00:05 Na chalupě

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook