Hudební tv stanice s živou hudbou FTA na 13E
Ze satelitu je možné přijímat desítky volně ( FTA) vysílaných hudebních stanic. Většina z nich nabízí hudebním fanouškům videoklipy. Nyní je k dispozici volně šířená stanice, která se zaměřuje na záznamy hudebních vystoupení.
Provozovatel hudební televize Radio Italia Trend TV HD rebrandoval svoji stanici na Radio Italia Live HD. Samotný název napovídá, že stanice se věnuje záznamům živých koncertních vystoupení interpretů italské populární hudby.
Stanice se vysílá v plném HD rozlišení (1920x1080) v kodeku MPEG-4/H.264 se zvukem ve forátu MPEG (128 kbit/s) jako součást multiplexu operátora Telespazio na evropském hot spotu 13°E.
technické parametry - Radio Italia Live HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,662 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA