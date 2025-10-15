HBO Max k dispozici na 15 nových trzích

HBO Max k dispozici na 15 nových trzíchDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma HBO Max rozšířila svoji dostupnost. Služba společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) je nově k dispozici na 15 nových trzích, včetně Bangladéše, Kambodže, Macaa, Pákistánu, Srí Lanky a Ukrajiny.
Od dnešního dne si předplatitelé na těchto trzích mohou užívat nejkvalitnější zábavu od značek jako HBO, Max Originals, Harry Potter, DC Universe, Warner Bros. a Discovery a užívat si největší trháky, oceňované seriály, příběhy ze života a rodinné oblíbené filmy, vše na jednom místě.
K dispozici jsou nyní ke streamování celosvětové hity jako Hra o trůny, Dům draka, The Last of Us, The Penguin, Pitt, hollywoodské trháky včetně Supermana a Minecraftu, kompletní filmové kolekce Harry Potter, Pán prstenů a Matrix - a také Nejsmrtelnější úlovek a Zlatá horečka od Discovery a dětská zábava jako Tom a Jerry, Podivuhodný svět Gumballa a Looney Tunes. Ikonické hity jako Přátelé a Teorie velkého třesku budou také k dispozici ke streamování od ledna 2026.
HBO Max je k dispozici na hlavních platformách, včetně LG a Samsung. Předplatitelé si mohou vytvořit až pět unikátních profilů, každý s avatarem, dostávat personalizovaná doporučení založená na diváckých zvyklostech, užívat si vyhledávání, pokračovat tam, kde ve sledování skončily pomocí funkce Pokračovat ve sledování nebo si stáhnout obsah pro sledování offline. Rodiny si mohou přizpůsobit profily pro děti, s obsahem vhodným pro daný věk a volitelnou rodičovskou kontrolou.
HBO Max je k dispozici v různých tarifech, které se liší jak svými funkcemi, tak pochopitelně i cenou. Varianta Standard nabízí streamování na dvou zařízeních současně, Full HD rozlišení a stažení 30 titulů pro sledování na cestách. Tarif Premium nabízí souběžné streamování na 4 zařízeních, 4K rozlišení, pokud je l dispozici, zvuk Dolby Atmos podle dostupnosti a 100 stažení titulů pro offline sledování.