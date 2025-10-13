Sága rodu Forsytů na Epic Drama

Quantcast
14. října ve 21:00 uvede stanice Epic Drama nový seriál Sága rodu Forsytů. Diváci se tak ocitnou v pozdně viktoriánské Anglii a zhlédnou život bohaté londýnské rodiny burziánů, která řeší lásku, ambice a společenská očekávání.

Nejnovější adaptace proslulých románů Johna Galsworthyho, za něž autor získal Nobelovu cenu za literaturu, znovu oživuje jeho pronikavou společenskou kritiku i působivé rodinné drama pro novou generaci. Seriál napsala scenáristka Debbie Horsfield (Poldark) a režírovaly jej Meenu Gaur a Annetta Laufer.

Ze zákulisí: Znovuzrození klasiky
Natáčení začalo v květnu 2024 a probíhalo v Bristolu, Walesu a Itálii, které autenticky dotvářejí velkolepou viktoriánskou atmosféru. V hereckém obsazení se setkávají některé z nejuznávanějších britských tváří: Francesca Annis hraje klíčovou roli po boku Stephena Moyera, Millie Gibson (Doctor Who), Eleanor Tomlinson (Poldark), Dannyho Griffina, Jacka Davenporta a Susan Hampshire, jejíž účast symbolicky propojuje tuto novou verzi s legendární adaptací z roku 1967. Výsledkem je umělecky ambiciózní dílo s hlubokým odkazem.

Viktoriánské otázky, moderní ozvěna
Ačkoliv se příběh odehrává před více než stoletím, Forsytové kladou otázky, které jsou aktuální i dnes:

• Tradice versus individuální svoboda: starší generace si cení povinnosti, reputace a stability, zatímco mladší touží po lásce, svobodě a právu volit vlastní cestu. Tato dilemata připomínají dnešní debaty o rodině, konvencích a seberealizaci.
• Láska versus společenské očekávání: v době, kdy manželství zaručovalo postavení, často ustupovala vášeň do pozadí. Současní diváci v tom poznají vlastní zápasy o rovnost a měnící se pohled na vztahy.
• Postavení žen a právo na sebeurčení: tanečnice Irene, citlivá a nezávislá, ztělesňuje boj za ženskou autonomii, zatímco Louisa, bývalá služebná a nyní švadlena, symbolizuje odhodlání překonat společenské bariéry. Jejich sny a konflikty zní až překvapivě současně.

Zrcadlo dneška na pozadí dobových kulis
V jádru příběhu Sága rodu Forsytů je přesvědčení, že dějiny nejsou relikvie, jsou zrcadlem. Seriál ukazuje, že ambice, tlak na úspěch, střet mezi povinností a touhou i hledání opravdové lásky jsou věčné lidské zápasy. I v nejpevnějších rodinných strukturách dřímá touha po svobodě, opravdových citech a empatii.

Proč sledovat seriál Sága rodu Forsytů na Epic Drama?

• Vynikající produkční kvalita: autentické kostýmy, dechberoucí kulisy a působivé lokace, které dokonale vystihují viktoriánskou atmosféru a zároveň odpovídají současným nárokům filmové tvorby.
• Bohatý, vrstevnatý příběh: sága rodinných konfliktů, morálních dilemat a zakázané lásky.
• Skvělé obsazení: herci, kteří září na jevišti i před kamerou, a účast Susan Hampshire jako elegantní most mezi televizní minulostí a současností.
• Inspirativní aktuálnost: příběh, který připomíná, že dějiny nejsou minulostí, ale živým dialogem s přítomností.

V čem spočívá síla Forsytových?
Ve věrohodně vytvořeném světě, který dýchá atmosférou minulosti, ale zároveň pulsuje moderními tématy. Vstupte do jejich světa 14. října ve 21:00 na Epic Drama a objevte ságu, která je stejně aktuální dnes jako před sto lety.

zdroj: Viasat

