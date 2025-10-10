Ve středu výluka vysílače Cheb - Zelená hora

Ve středu výluka vysílače Cheb - Zelená horaDNES! | redakce | tisk | názory
Na středu 15. října 2025 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Cheb - Zelená hora. Z době odstávky vysílače nebude z něj možné přijímat DVB-T2 a DAB multiplexy a také analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV/FM.
Od 6:00 do 15:00 hodin se z daného vysílače odmlčí DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také DVB-T2 multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebude z vysílače šířena rozhlasová stanice Českého rozhlasu Vltava v pásmu VKV/FM a také DAB multiplex Českého rozhlasu.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.