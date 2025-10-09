Quantcast
TV Nova získá 100 % podíl v O2 TV

Společnost TV Nova, s.r.o., provozovatel skupiny kanálů Nova, získá 100 procent obchodního podílu O2 Czech Republic a.s. ve společnosti O2 TV, s.r.o.

K převodu obchodního podílu dala zelenou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním čtrnáctém zasedání konaného 7. října 2025. K převodu podílu z informací regulátora vyplývá, že dojde 1. prosince 2025 podle žádosti subjektu ze dne 29. září 2025.

O2 TV je provozovatelem placených sportovních kanálů pod značkami Oneplay Sport a Premier Sport, které dříve fungovaly pod značkami O2 TV a Premier Sport. V březnu letošního roku byla televizní služba O2 TV a streamovací platforma Voyo v České republice spojena do nové platformy Oneplay, kterou provozuje společnost TV Nova, s.r.o. Z tohoto důvodu došlo k zastřešení sportovních kanálů pod novou značku Oneplay Sport.

