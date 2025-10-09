Oneplay odvysílá hokejový zápas přímo z hráčského pohledu

Oneplay odvysílá hokejový zápas přímo z hráčského pohleduDNES! | redakce | tisk | názory
V pátek 10. října při utkání HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice bude vůbec poprvé na světě v živém přenosu ostrého ligového zápasu použita technologie Radegast Bodycam, kamera umístěná přímo na těle hokejisty. Kompletní záběry z hráčských kamer budou k vidění ve speciální multidimenzi na stanici Oneplay Sport 2.
Hokejoví fanoušci si záběry z Radegast Bodycam naplno užijí už tento pátek 10. října při zápase tradičních rivalů - pražské Sparty a Pardubic. Obránci Aaron Irving (HC Sparta Praha) a Daniel Gazda (HC Dynamo Pardubice) budou mít v zápase pod dresem ultralehkou kameru, která umožní sledování hry přímo z ledu. Diváci se tak stanou přímými účastníky buly, užijí si rychlé úniky k brance, drsné střety u mantinelů, a především souboje tělo na tělo.
Fanoušci sledující přenos na Oneplay Sport 2 si budou moci díky unikátní funkci multidimenze přepínat mezi klasickými záběry a pohledem vybraných hokejistů. Záběry z Radegast Bodycam se zároveň stanou i přímo součástí oficiálního televizního přenosu.
Do hokejových přenosů dlouhodobě přinášíme inovativní prvky, jako například záběry z kamer na helmách rozhodčích. V pátečním šlágru Sparta vs. Pardubice představíme Radegast Bodycam, kamery umístěné přímo na hráčích. Unikátní kombinace obou technologií se objeví vůbec poprvé v historii televizního vysílání. Kompletní záběry z hráčských kamer budou navíc k vidění ve speciální multidimenzi na stanici Oneplay Sport 2,“ upřesnil Marek Kindernay, výkonný ředitel Oneplay Sport.
Tento okamžik se tak zapíše jak do hokejových statistik, tak i do historie domácí soutěže. Sledování zápasu přinese divákům zbrusu novou zkušenost.
Především musím poděkovat všem zainteresovaným stranám za komunikaci a otevřenost k novému projektu, který může nejen na českém území pozitivním způsobem posunout vnímání celé Tipsport extraligy. Schválení z naší strany bylo podmíněno jak zárukami bezpečnosti, tak úspěšným testováním v klubech, abychom se vyvarovali také jakýchkoliv pochybností ohledně vlivu na sportovní výkon hráčů,“ dodává ředitel ELH Martin Loukota.
zdroj: Oneplay