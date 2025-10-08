Quantcast
Středa, 8. října 2025

Ariane 6 vynese satelit Sentinel-1D

Nosná raketa Ariane 6 vynese 4. listopadu 2025 na oběžnou dráhu družici Sentinel-1D, která je součástí programu Copernicus pro Evropskou komisi, v rámci smlouvy podepsané s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Satelit Sentinel-1D je navržen tak, aby nesl pokročilý radarový přístroj, který bude poskytovat snímky zemského povrchu za každého počasí ve dne i v noci.

Start rakety se satelitem je naplánován na 4. listopadu 2025 v 18:03 hodin místního času (22:03 hodin SEČ) z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Půjde o misi VA265, která tak bude třetím komerčním letem rakety Ariane 6, nové evropské nosné rakety pro těžké nosiče.

Družice bude umístěna na sluneční synchronní oběžnou dráhu (SSO) ve výšce přibližně 693 km. K separaci kosmického aparátu dojde přibližně 34 minut po startu.

Jako nejpokročilejší systém pro pozorování Země na světě poskytuje Copernicus nepřetržitá, bezplatná a spolehlivá data a služby z pozorování Země veřejným orgánům, společnostem a občanům po celém světě. Sentinel-1D bude vybaven pokročilou radarovou technologií, která bude poskytovat snímky zemského povrchu za každého počasí, ve dne i v noci a bude dodávat data nezbytná pro monitorování mořského ledu, sledování ledovců, poklesů tání a ropných skvrn.

Thales Alenia Space, společný podnik společností Thales (67 %) a Leonardo (33 %), je hlavním dodavatelem družice Sentinel-1D, která dorazila do Francouzské Guyany 11. září 2025.

