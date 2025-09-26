Quantcast
Ariane 6 vynese satelity SATCOMBw Stufe 3

Arianespace podepsala smlouvu se společností Airbus Defence and Space na vypuštění dvou satelitů SATCOMBw Stufe 3. Satelity budou vypuštěny na palubě dvou nosných raket Ariane 6, jejichž hlavním dodavatelem je francouzsko-německá společnost ArianeGroup.

SATCOMBw Stufe 3 je bezpečný vojenský satelitní systém nové generace pro Německo. Těmito starty Arianespace podporuje kritickou obrannou misi a zaručuje autonomní přístup Německa i Evropy do vesmíru.

Oba satelity SATCOMBw Stufe 3 budou sloužit pro německé ozbrojené síly (Bundeswehr).

Družice budou vypuštěny na evropské těžké nosné rakety Ariane 6 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Evropskou řadu nosných raket Ariane 6 vyrábí hlavní dodavatel ArianeGroup, francouzsko-německá společnost.

SATCOMBw Stufe 3 je německý zabezpečený vojenský satelitní systém nové generace. Pro Bundeswehr je Airbus hlavním dodavatelem pro návrh, integraci, testování a dodávku dvou nových vojenských telekomunikačních satelitů na oběžné dráze, které jsou nástupci komunikačních satelitů COMSATBw 1 a 2. Součástí je také modernizace stávajícího pozemního segmentu pro provoz nových satelitů a provozní služby po dobu 15 let s možností prodloužení.

