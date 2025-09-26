Quantcast
Pátek, 26. září 2025, svátek má Andrea

Antikvář - nový krimi serál poválečného Londýna na Epic Drama

Poválečný Londýn se snaží postavit z prachu zpět, zatímco jeho obyvatelé hledají své místo ve světě navždy poznamenaném válkou. Uprostřed trosek a nejistoty stojí Gabriel Book: antikvář, učenec a amatérský detektiv, který dává přednost literatuře před revolverem.

Řeší záhady jako „poloviční Sherlock“, čerpající moudrost z regálů svého knihkupectví. Není to jen příběh o vyšetřování zločinů, ale i o identitě, přátelství a křehké naději na lepší zítřky.

Nový kriminální seriál Antikvář nabídne Epic Drama poprvé 1.10.2025 ve 21:00 hodin.

Společenské a kulturní ozvěny té doby jsou stále aktuální

Duch obnovy a společenských změn
Roku 1946 je Londýn městem, které se drápe z války a klade základy sociálního státu - doby opatrného optimismu, zbrzděného každodenními těžkostmi, od přídělového systému až po krutou zimu roku 1947. Seriál zdůrazňuje i téma žen, které byly nuceny vzdát se svých válečných zaměstnání a vrátit se k tradičním rolím, což odráží dodnes probíhající debaty o kariéře, rovnosti a tom, co znamená „návrat k normálu“ po otřesech.

Mlčení a tajemství sexuální orientace
V jádru příběhu stojí tzv. „levandulový sňatek“ - Bookovo manželství s Trottie ho chrání v době, kdy byla homosexualita nezákonná. Jeho příběh odráží osudy mnohých, kteří svou identitu skrývali ze strachu z odmítnutí a společenské stigmatizace. Připomenutím této minulosti seriál zdůrazňuje důležitost svobod, které dnes považujeme za samozřejmé, i fakt, že v některých částech světa jsou stále ohrožené.

Trauma, druhé šance a obnova
Seriál se zabývá tématem vykoupení, zejména skrze postavu Jacka, mladého bývalého vězně, kterému Books nabízí práci, přístřeší a možnost nového života. Tento příběh zdůrazňuje univerzální pravdu: každý si zaslouží šanci začít znovu.

Kultura a literatura jako pojící síly
Books dává přednost literatuře před chladnou dedukcí, cituje klasiky a používá texty jako vyšetřovatelské příručky. Ukazuje kulturu jako sílu, která formuje vědomí, podporuje reflexi a pomáhá čelit traumatu. Seriál je plný dobových detailů a komunitních rituálů, od čtenářů Georgette Heyer po prášková vejce, živé symboly každodenního života po válce.

Obsazení a pohled do zákulisí

Hlavní trojice:

• Mark Gatiss hraje Gabriela Booka, učeného detektiva s možnými vazbami na tajné služby. Díky tomu má privilegovaný přístup na místa zločinu, jak dokládá i dopis od Churchilla.
• Polly Walker hraje Trottie, Bookovu přítelkyni z dětství a partnerku v levandulovém manželství, ztělesňující odolnost a citlivost. Polly označila emocionálně náročné scény za jedny z nejsilnějších zážitků na natáčení.
• Connor Finch hraje Jacka, mladého ex-vězně, který dostává skutečnou druhou šanci. Vytváří rodinné pouto s Bookem a Trottie, ale jeho minulost stále ukrývá tajemství.

Vedlejší obsazení:

• Elliot Levey jako inspektor Bliss: intelektuální policista s literárním sklonem, který vyvažuje Bookovy výstřední metody.
• Buket Kömür jako Nora, jedna z nejzajímavějších vedlejších postav.
• Hostující hvězdy: Paul McGann, Daniel Mays, Joely Richardson, Blake Harrison a Rosie Cavaliero, kteří dodávají seriálu lesk a publicitu.

Natáčení probíhalo převážně v Belgii (v městech Namur, Gent a Binche), kde byly ulice a výlohy pečlivě přetvořeny tak, aby připomínaly zbombardovaný Londýn. Mark Gatiss vzpomíná na atmosféru na place plnou humoru a kamarádství. Po dlouhých nočních natáčeních se štáb někdy scházel na přípitek při svítání.

Co seriál nabízí dnešnímu publiku?

• Ukazuje, že se historie často opakuje, ale zároveň přináší naději: příběhy identity, naslouchání a druhých šancí jsou stále aktuální.
• Nutí zamýšlet se nad tím, jak daleko se posunuly společenské normy, a nad odvahou, která je stále potřeba k boji proti přetrvávajícím nespravedlnostem.
• Spojuje zábavu s hloubkou: lehkou kriminální zápletku obohacuje učeností, vtipem, dojetím a špetkou cynismu „colour noir“ ve stylu Gatissovy ruky.
• A tím to nekončí: druhá série už byla potvrzena, takže dobrodružství Gabriele Booka zdaleka nekončí.

Antikvář není jen stylová kriminální drama. Je to příběh náročné doby a nekonvenční odvahy, který silně rezonuje i s dnešním publikem. Seriál okouzluje svou literární atmosférou a nostalgií, probouzí emoce a přináší jasné společenské poselství. Klasické detektivní a temné vyšetřovací motivy dávají prostor lidským příběhům: touze po autentickém životě a naléhavé potřebě skutečně vidět jeden druhého.

zdroj: Viasat

Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Dyn Sport Mix HD - sportovní kanál v HD a FTA z Astry
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
