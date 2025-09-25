Quantcast
Čtvrtek, 25. září 2025

RpMS: Tendr na 17 volných frekvencí

Rada pro mediální služby vyhlásila výběrové řízení na obsazení volných rozhlasových frekvencí pro pozemní vysílání. Uchazeči o jednotlivé frekvence musí svou žádost podat do 14. hodiny v pátek 17. října 2025, a to písemně nebo osobně v sídle Rady pro mediální služby.

Součástí výběrového řízení bude jako obvykle veřejné slyšení nových žadatelů o rozhlasové licence či současných vysílatelů, kteří chtějí své pokrytí rozšířit. Veřejné slyšení zájemců o frekvence je naplánováno na 2. prosince 2025. Stejně jako následné rozhodování Rady o přidělování frekvencí bude i veřejné slyšení přístupné veřejnosti prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby.

Do výběrového řízení je zařazeno sedmnáct rozhlasových frekvencí. Osm z nich v minulosti využívala společnost Rádio WOW s.r.o. pro programovou službu Rádio WOW. Čtyři frekvence Rada do výběrového řízení zařadila po jejich odnětí - dvě z nich odňala na vlastní žádost vysílatelů
Best FM Media spol. s r.o. (Rádio Best FM) a Rádio Vlna, s.r.o. (Rádio Vlna), dvě jako sankci za jejich nevyužívání pro účely programové služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.).

Čtyři frekvence jsou v aktuálním výběrovém řízení zařazeny, protože nebyly přiděleny v předchozích výběrových řízeních. Volné jsou i dvě dvojice frekvencí (88,3 MHz Púchov - 88,5 MHz Dubnica nad Váhom a 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou - 90,5 MHz Prievidza), které mohou být přiděleny v obou případech jen obě společně. Pro frekvence 94,7 MHz Piešťany a 92,2 MHz Dunajská Streda zase platí podmínka přidělitelnosti výhradně držitelům rozhodnutí o přidělení jiných konkrétních frekvencí - piešťanskou frekvenci může Rada přidělit pouze SUB FM s. r. o. (SUB FM), dunajskostredskou výlučně SITY MEDIA s.r.o. (Rádio SiTy).

Licence k vysílání na jednotlivých frekvencích může Rada podle zákona o mediálních službách udělit pouze držitelům autorizace vysílání. Pro potenciální nové rozhlasové vysílatele to znamená, že musí ještě před samotným přidělováním frekvencí Radu včas požádat o udělení autorizace vysílání.

Seznam volných frekvencí, které jsou součástí tendru:

LokalitaFrekvence (MHz)Výkon (W)Poznámka
Piešťany94,7100Frekvenci 94,7 MHz Piešťany je možné pridělit jen držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 94,7 MHz Topoľčany.
Dunajská Streda92,2100Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Streda je možné přidělir jen držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.
Žarnovica92,7100
Žiar nad Hronom95,8100
Žiar nad Hronom91160
Banská Bystrica106,61000
Spišská Nová Ves103,3200
Prievidza89,6500
Banská Bystrica921000
Púchov88,3300Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom stejnému vysílateli.
Dubnica nad Váhom88,5150Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov stejnému vysílateli.
Bánovce nad Bebravou90,4500Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,5 MHz Prievidza stejnému vysílateli.
Prievidza90,51000Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou stejnému vysílateli.
Nitra90,6250
Levice92,3200
Nitra93,650
Považská Bystrica104,4300

zdroj: RpMS

