RpMS: Tendr na 17 volných frekvencí

RpMS: Tendr na 17 volných frekvencíDNES! | redakce | tisk | názory
Rada pro mediální služby vyhlásila výběrové řízení na obsazení volných rozhlasových frekvencí pro pozemní vysílání. Uchazeči o jednotlivé frekvence musí svou žádost podat do 14. hodiny v pátek 17. října 2025, a to písemně nebo osobně v sídle Rady pro mediální služby.
Součástí výběrového řízení bude jako obvykle veřejné slyšení nových žadatelů o rozhlasové licence či současných vysílatelů, kteří chtějí své pokrytí rozšířit. Veřejné slyšení zájemců o frekvence je naplánováno na 2. prosince 2025. Stejně jako následné rozhodování Rady o přidělování frekvencí bude i veřejné slyšení přístupné veřejnosti prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby.
Do výběrového řízení je zařazeno sedmnáct rozhlasových frekvencí. Osm z nich v minulosti využívala společnost Rádio WOW s.r.o. pro programovou službu Rádio WOW. Čtyři frekvence Rada do výběrového řízení zařadila po jejich odnětí - dvě z nich odňala na vlastní žádost vysílatelů
Best FM Media spol. s r.o. (Rádio Best FM) a Rádio Vlna, s.r.o. (Rádio Vlna), dvě jako sankci za jejich nevyužívání pro účely programové služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.).
Čtyři frekvence jsou v aktuálním výběrovém řízení zařazeny, protože nebyly přiděleny v předchozích výběrových řízeních. Volné jsou i dvě dvojice frekvencí (88,3 MHz Púchov - 88,5 MHz Dubnica nad Váhom a 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou - 90,5 MHz Prievidza), které mohou být přiděleny v obou případech jen obě společně. Pro frekvence 94,7 MHz Piešťany a 92,2 MHz Dunajská Streda zase platí podmínka přidělitelnosti výhradně držitelům rozhodnutí o přidělení jiných konkrétních frekvencí - piešťanskou frekvenci může Rada přidělit pouze SUB FM s. r. o. (SUB FM), dunajskostredskou výlučně SITY MEDIA s.r.o. (Rádio SiTy).
Licence k vysílání na jednotlivých frekvencích může Rada podle zákona o mediálních službách udělit pouze držitelům autorizace vysílání. Pro potenciální nové rozhlasové vysílatele to znamená, že musí ještě před samotným přidělováním frekvencí Radu včas požádat o udělení autorizace vysílání.
Seznam volných frekvencí, které jsou součástí tendru:
|Lokalita
|Frekvence (MHz)
|Výkon (W)
|Poznámka
|Piešťany
|94,7
|100
|Frekvenci 94,7 MHz Piešťany je možné pridělit jen držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 94,7 MHz Topoľčany.
|Dunajská Streda
|92,2
|100
|Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Streda je možné přidělir jen držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.
|Žarnovica
|92,7
|100
|Žiar nad Hronom
|95,8
|100
|Žiar nad Hronom
|91
|160
|Banská Bystrica
|106,6
|1000
|Spišská Nová Ves
|103,3
|200
|Prievidza
|89,6
|500
|Banská Bystrica
|92
|1000
|Púchov
|88,3
|300
|Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom stejnému vysílateli.
|Dubnica nad Váhom
|88,5
|150
|Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov stejnému vysílateli.
|Bánovce nad Bebravou
|90,4
|500
|Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,5 MHz Prievidza stejnému vysílateli.
|Prievidza
|90,5
|1000
|Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou stejnému vysílateli.
|Nitra
|90,6
|250
|Levice
|92,3
|200
|Nitra
|93,6
|50
|Považská Bystrica
|104,4
|300
zdroj: RpMS