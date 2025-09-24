Quantcast
Místo pro duši. ČT uvede dokument o duševních obtížích u dětí

Česko stejně jako jiné země v Evropě čelí masivnímu nárůstu duševních obtíží u dětí. Co pomáhá teenagerům s vážnými psychickými problémy vrátit se do normálního života? Pochopení, hřejivá náruč jejich nejbližších a odborná péče - například lékařů a terapeutů Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.

Mozaiku příběhů dětí a rodičů se zkušeností s hospitalizací v opařanské nemocnici přináší dokument České televize Místo pro duši režisérky Ivany Pauerové Milošević. ČT2 jej uvede 30. září ve 20:50.

Dokument ukazuje způsoby léčby, díky kterým se děti můžou vrátit k plnohodnotnému životu i po tak vážných problémech, jako jsou deprese, sebevražedné sklony, sebepoškozování nebo porucha příjmu potravy. Připomene také 100 let dětské psychiatrické péče v Opařanech, která je zde poskytována již od roku 1924.

Dokument Místo pro duši (foto: Česká televize)
▲ Dokument Místo pro duši (foto: Česká televize)

Dětská psychiatrie potřebuje naši pozornost a podporu. Když se blížilo její sté výročí, nemocnice v Opařanech málem zanikla - a právě tehdy se ukázalo, jak velkou roli hrají obětaví profesionálové, psychiatři jako bývalá ředitelka MUDr. Eva Hodková a současný ředitel MUDr. Michal Goetz. To on se svou vytrvalostí a komunikací s Ministerstvem zdravotnictví a mladými zdravotníky sehrál klíčovou roli v její záchraně. Stejně důležité je partnerství s rodinami. Film ukazuje, že nadějná cesta vede právě přes spolupráci systému, rodin a profesionálů. Velkou sílu filmu dodaly animované pasáže Denisy Grimmové a také empatická práce týmu režisérky Ivany Pauerové Milošević a dramaturgyně Zuzany Trávníčkové,“ uvádí Alena Müllerová, kreativní producentka.

Ve filmu vystupuje například patnáctiletá Ines, která hraje na celou řadu hudebních nástrojů. V Opařanech si oblíbila arteterapii a její černobílý komiks dal základ animacím Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka, které provázejí celý film jako vyjádření nálad a pocitů dětí během psychiatrické léčby. Šestnáctiletá Sonia zase miluje hru na klavír a ráda zpívá. Při hospitalizaci se seznámila se stejně starou Markétou a zůstaly kamarádkami. Dialekticko-behaviorální terapie jí naučila zvládnout emoce a negativní kruh myšlenek. Její mamince pomohlo sdílení problémů s dalšími rodiči v rodičovské skupině.

Náš film je možná trochu jiný asi tím, že dává hlas samotným teenagerům a jejich rodičům - bez filtru, bez příkras. Zachycujeme jejich autentické výpovědi, emoce i kus každodenní reality. Vztah s nimi vznikal postupně, s důvěrou, během natáčení, kdy jsme se stali součástí - aspoň na chvíli - jejich příběhů. Otevřeně přibližujeme téma, které je stále zatížené stigmatem, a přitom ukazujeme, že za každou diagnózou je konkrétní lidský příběh,“ říká Ivana Pauerová Milošević, režisérka a scenáristka filmu.

Psychické problémy u dětí může odstartovat tlak ve škole, rozvod rodičů i toxická komunikace na sociálních sítích. Čtrnáctiletá Mája kvůli vzhledu skoro přestala jíst a do Opařan se dostala po pobytu na jednotce intenzivní péče s kriticky nízkou váhou. Pořád dochází na terapii a je pod dohledem dětské psychiatričky, ale naučila se mít radost ze života a věnovat se tomu, co ji těší - kromě malování hlavně zpěvu, který bude od září studovat na konzervatoři.

Denisu Grimmovou jsem oslovila kvůli jejímu citlivému a výtvarně silnému přístupu k animaci, který dokáže vizuálně zprostředkovat i těžké emoce s jemností a respektem. Dětští protagonisté jsou spolutvůrci filmu nejen svými příběhy, ale i konkrétními talenty - Ines přináší výtvarný jazyk, Markéta hudbu, Mája hlas. Jejich tvorba je součástí vyprávění, které tak získává osobní, živou a autentickou rovinu,“ vysvětluje Ivana Pauerová Milošević.

Opařanská nemocnice poskytuje péči dětem od tří do osmnácti let, jejichž psychické problémy svou závažností vyžadují dlouhodobou terapii, a využívá k tomu nejmodernější terapeutické programy.

V České televizi se tématu duševního zdraví u dětí a dospívajících věnujeme dlouhodobě, protože je to hodně palčivé a citlivé téma a vnímáme divácký zájem. V iVysílání nabízíme poměrně pestrou kolekci dokumentů - například Sněhové vločky v bodě tání, Hovory ze tmy, Dětský hazard nebo Těžko v duši - a další přibývají. Na podzim budeme například vysílat film Trošku se to pozmění o transgender identitě u dospívajících,“ vysvětluje Zuzana Trávníčková, dramaturgyně.

Celkový trend ve filmu popisuje ředitel DPN Opařany doc. MUDr. Michal Goetz, který je sám dorostovým a dětským psychiatrem, bývalá ředitelka Opařan a dětská psychiatrička MUDr. Iva Hodková, spolu s dalšími lékaři, psychology a dalšími profesionály dětské psychiatrické nemocnice.

zdroj: ČT

