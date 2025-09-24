Quantcast
Středa, 24. září 2025, svátek má Jaromír

Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal

Dnes na JOJ Šport startují přímé přenosy a highlighty z Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA, ve kterých se představí známé kluby a po roce znovu zabojuje o úspěch v Evropě i slovenský zástupce.

JOJ Šport divákům dnes 24.9.2025 přinese zápas, ve kterém bude chorvatské Dinamo Záhřeb hostit vicemistra uplynulé sezóny turecké nejvyšší soutěže Fenerbahce Istanbul - v sestavě i se slovenským reprezentantem Milanem Škriniarem.

Ilustrační foto (foto: Marian Datko, TV JOJ)
▲ Ilustrační foto (foto: Marian Datko, TV JOJ)

Ve čtvrtek příští týden se navíc příznivci fotbalu mohou těšit na debut ŠK Slovan Bratislava v Konferenční lize UEFA. Každý jeden duel v evropské poutu odvysílá JOJ Šport v přímém přenosu a také se zápasovými studii.

Vedle přímých přenosů po každém hracím kole nabídne sestřihy odehraných duelů v konkrétní hrací den.

Vedle stanice JOJ Šport mohou diváci sledovat zápasy i na JOJ play.

Program středečního večera:
• Předzápasové studio UEFA: moderuje Tomáš Horváth, hosty budou Pavel Farkaš a Andrej Pernecký.
• 21:00 - Dinamo Záhřeb - Fenerbahce Istanbul (Evropská liga): komentují Karol Jakubovič a Michal Maťašovský.
• 23:30 - Sestřihy Evropské a Konferenční ligy UEFA: diváci si vychutnají sestřihy ze všech zápasů aktuálního hracího dne.

zdroj: JOJ

