CANAL+ v říjnu: V hlavě či Kuciak: Vražda novináře
V říjnu uvede streamovací platforma CANAL+ premiéru francouzského seriálu z vlastní tvorby OCHRÁNCI. Seriál bude mít světovou premiéru na prestižním festivalu v La Rochelle a celosvětově vstoupí na streamovací platformy v pondělí 29. září 2025.
CANAL+ nabídne také premiéru psychologického thrilleru z prostředí psychiatrické kliniky V hlavě, druhou řadu amerického seriálu z roku 2024 American Rust - Broken Justice i koprodukční dokument Kuciak: vražda novináře.
9. října
PREMIÉRA SERIÁLU
V hlavě (A l'Intérieur, 2019)
Francouzská minisérie V hlavě je šestidílný psychologický thriller zasazený do prostředí psychiatrické kliniky, kde je krátce před propuštěním brutálně zavražděna pacientka. Mladá žena Anna je nalezena mrtvá s vytrženým srdcem. Začínající vyšetřovatelka Angèle Maury (Noémie Schmidt) dostane tuto vraždu jako svůj první samostatný kriminální případ. Snaží se proniknout do složité sítě tajemství, manipulací a psychických poruch pacientů, přičemž si sama přestává být jistá realitou kolem sebe. Série zaujme především tíživou atmosférou, kvalitními hereckými výkony a originálním prostředím, které přináší netradiční pohled na klasické kriminální vyšetřování. Děj plný napětí a psychologie doprovází pomalejší tempo vyprávění atmosférického thrilleru.
22. října
American Rust - Broken Justice (Dan Futterman, 2024)
Druhá řada seriálu American Rust, inspirovaná stejnojmenným románem Philippa Meyera, pokračuje v temném tónu série o rozpadajícím se městě v „Rust Beltu“ v Pensylvánii. Policejní vyšetřovatel Del Harris (Jeff Daniels) řeší novou záhadu - tentokrát zmizelé balíky s výbušninou i problémy v policejních řadách. Seriál vyniká silnými výkony hlavních postav - Jeff Daniels je jako Del Harris přesvědčivý ve své morální ambivalenci a Maura Tierney coby Grace vnáší do příběhu lidskost i odhodlání. Druhá řada serie se zabývá složitými tématy, jako jsou korupce, systémová nespravedlnost, trauma z minulých činů, dopady chudoby či nedůvěra v instituce. Vizuální zpracování i prostředí podtrhují atmosféru úpadku („rust“) maličkých měst, kde jsou ekonomika i morálka pod tlakem.
26. října
Kuciak: Vražda novináře (Matt Sarnecki, 2023)
Chladnokrevná vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové
v únoru 2018 otřásla nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Dánský koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře rozplétá chapadla nejen slovenské mafie z cenné, zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné záběry, málo známé informace a také autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny i s obhájcem hlavního obžalovaného podnikatele Mariana Kočnera. Unikátní policejní záběry a materiály vrhají na celý případ nové světlo.
