Úterní večery ve znamení skandálů na Warner TV
Skandály celebrit jsou neoddělitelnou součástí moderní popkultury. Nabízejí nejen pohled do zákulisí života slavných, ale také reflexi toho, jak mediální tlak, soudní spory a osobní krize formují obraz hvězd v očích veřejnosti. Autenticky ukazují, jak snadno se naruší pocit bezpečí a jak rychle se osobní drama může proměnit v globální titulky.
Říjnové úterní večery na Warner TV představí různé podoby těchto příběhů - od vleklých rodinných konfliktů přes násilné excesy až po soudní kauzy, které definovaly éru sociálních sítí a nenávratně poznamenaly naši kulturu i společnost.
Jamie vs. Britney (2022): 7. října 2025, 20:00
Sondy do soukromých životů celebrit na Warner TV odstartují hned v úterý 7. října dvoudílným dokumentem Jamie vs. Britney (Jamie vs. Britney: The Father Daughter Trials) z roku 2022. Ten mapuje mnohaleté soudní spory, v nichž proti sobě stáli zpěvačka Britney Spears a její otec Jamie Spears. Každý ze dvou dílů série popisuje události z jiného úhlu pohledu - divákům tak nabízí unikátní vhled do dynamiky vztahu mezi otcem a dcerou, zatíženého kontroverzním opatrovnictvím, které trvalo dlouhých 13 let. V roce 2021 z něj soud Britney Spears osvobodil. Tvůrci se přitom věnují celé řadě otázek.
Opatrovnictví je v tomto případě nejen právní institut, ale také prostředek psychologického a emocionálního nátlaku. Vztah Britney a jejího otce se po klíčovém rozhodnutí soudu samozřejmě žádným zázrakem nenapravil. Oba i po roce 2021 vedli spory o úhradu nákladů řízení. Britney a Jamie se nakonec dohodli, že zpěvačka uhradí více než dva miliony dolarů, a následně vydala autobiografickou knihu, v níž se tématu věnuje s nebývalou otevřeností. Soudní tahanice s otcem ji nicméně poznamenaly - z kdysi všudypřítomné globální hvězdy se stala velmi soukromá osoba, která podle některých médií žije v izolaci a zarputile odmítá nabídky pomoci.
Chris Brown: Historie násilí (2024): 14. října 2025, 20:00
Dokument Chris Brown: Historie násilí (Chris Brown: A History of Violence) vyvolal po své loňské premiéře pobouření - a to jak ze strany veřejnosti, tak samotného R&B zpěváka. Brown byl přitom ještě před několika lety miláčkem světového fandomu a tvořil ikonický pár se zpěvačkou Rihannou. Vztah s barbadoskou megastar byl nicméně jedním z důvodů, proč se Chris Brown stal ve veřejných kruzích vyvrhelem. Právě v souvislosti s ní se totiž poprvé objevily zprávy o domácím násilí, které odstartovaly spirálu dalších obvinění. Sexuální násilí, napadení - to jsou jen některé z kontroverzí, které dokument sleduje a které zásadně poškodily kdysi slibnou kariéru.
Podrobně se jimi zabývá právě dokument z produkce Warner Bros. Discovery, který Warner TV uvede 14. října. Ani on se však neobešel bez zákulisního dramatu. Chris Brown po jeho premiéře podal vůči společnosti civilní žalobu za pomluvu, v níž požadoval odškodnění ve výši 500 milionů dolarů. Vymezil se hlavně proti tomu, že jej tvůrci označili za sériového sexuálního predátora. Mezitím se objevila další obvinění ve Velké Británii, kde stále probíhá trestní řízení za ublížení na zdraví po incidentu v londýnském klubu v roce 2023. Ve stejné věci ho žaloval také hudební producent Abe Diaw, avšak svou civilní žalobu nakonec stáhl. Přesto jde o další dílek do mozaiky, kterou začal rozplétat již zmíněný dokument.
Vardy vs. Rooney: Případ Wagatha: 21. října 2025, 20:00
Soudní spor britských moderátorek Coleen Rooney a Rebekah Vardy lze dnes považovat do jisté míry za modelový. Poměrně jasně totiž zachycuje, jak se se zrodem sociálních sítí a virální komunikace změnilo postavení veřejně známých celebrit. Na počátku tohoto konkrétního konfliktu Rooney odhalila, že příspěvky z jejího soukromého profilu na Instagramu unikají bulvárnímu deníku The Sun - měla to mít na svědomí právě její konkurentka Vardy. Psal se rok 2019 a jde zároveň o okamžik, od kterého celou kauzu počíná sledovat i dokument Vardy vs. Rooney:
Případ Wagatha (Vardy vs. Rooney: The Wagatha Trial) z roku 2022, který Warner TV uvede 21. října.
Před soudem se konkrétně jednalo o urážku, tzv. libel case, a nakonec bylo dáno za pravdu Coleen Rooney. Soud totiž uznal, že Vardy pravděpodobně jednala v součinnosti se svou agentkou, která informace předávala novinám, a že byly pravděpodobně zničeny některé důkazy. Ač dokument tímto rozhodnutím končí, spor měl pro Vardy hořkou dohru v podobě rozhodnutí o úhradě nákladů řízení. Rebekah Vardy tak má nyní zaplatit přibližně 1,4 milionu liber a navíc dostala nálepku nespolehlivého svědka. Pro globální influencerskou kulturu jde tedy skutečně o formativní soudní případ.
Kim vs. Kanye: Rozvod: 28. října 2025, 20:00
Dokumentární minisérie Kim vs. Kanye: Rozvod (Kim vs. Kanye: The Divorce) měla premiéru v roce 2023 a představuje kroniku jednoho z nejsledovanějších rozvodů celebritního páru posledních let. Tvůrci v ní dávají prostor oběma perspektivám - jeden díl se zaměřuje na známého rappera, druhý na jeho exmanželku a hvězdu reality show. Celá záležitost proběhla překvapivě rychle: Kardashian podala žádost o rozvod v roce 2021 a už o rok a půl později, v listopadu, řízení skončilo dohodou, kdy se exmanželé shodli na sdílené péči i majetkových otázkách.
Přesto šlo bez nadsázky o globální mediální událost. Ač se může zdát, že spor byl vyřešen rychle a smířlivě, veřejný obraz obou manželů prošel zásadní proměnou. Zejména Kanye West se během řízení stal terčem kritiky kvůli kontroverzním výrokům a veřejným vystoupením. Rozvod se stal jedním z faktorů, které provázely jeho přechod k novému oficiálnímu pseudonymu Ye a období, kdy se do popředí veřejné debaty dostaly projevy jeho duševní nemoci i nárůst počtu veřejných kontroverzí. Události let 2021-2022 navíc významně poznamenaly jeho kariéru i stávající obchodní spolupráce.
Říjnový programový blok Skandály celebrit na Warner TV každý úterní večer odhalí jinou podobu střetu soukromého a veřejného. Každý dokument či minisérie nabízí unikátní perspektivu, autentické výpovědi i otázky, které přesahují konkrétní případy. Vždy po 22. hodině navíc naváže série Vraždy modelek playboye (Playboy Murders), která schématu dodává další vrstvu mrazivé autenticity. V době zahlcení obsahem přináší Warner TV strukturovaný formát, který spojuje atraktivní téma s vysokou kvalitou zpracování a nabízí divákům možnost pravidelného „vyšetřovatelského rituálu“.
zdroj: WBD