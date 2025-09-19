Znovuzrození Notre-Dame na Prima ZOOM

Znovuzrození Notre-Dame na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
V roce 2019 šokoval svět požár nejslavnější francouzské katedrály plameny viditelnými na míle daleko. O pět let později byla katedrála díky darům ve výši více než 850 milionů eur s láskou přestavěna a zrestaurována. Co znamená znovuotevření tohoto posvátného místa pro Pařížany?
Celovečerní snímek shrnuje pětileté úsilí a výzvy spojené se zabezpečením, konsolidací a obnovou katedrály Notre-Dame, která se znovu otevřela veřejnosti v prosinci 2024. Přináší jedinečný pohled na 5 let prací v srdci největšího restaurátorského projektu, který se začal natáčet v roce 2019, a zahrnuje tak celou historii restaurování.
Dokument Notre-Dame: Příběh rekonstrukce odvysílá Prima ZOOM dne 23.9.2025 ve 20:00 hodin, s reprízou v pátek 26. září v 9:50 hodin.
Katedrála Notre-Dame byla nejnavštěvovanější památkou světa (každoročně na třináct milionů návštěvníků) až do 15. dubna 2019, kdy její věž zachvátily plameny. Podkroví, dřevěná střecha a věž vystavěná architektem Eugénem Viollet-le-Ducem se řítí k zemi. Ale nepředstavitelnou noční můru ukončí nečekaný zázrak: toto mistrovské dílo gotického stylu o rozloze 5500 m² nakonec požár ustojí. Není to poprvé, co se vyhlášená francouzská kráska Notre-Dame málem dočkala vlastního konce. Sto třicet metrů dlouhá a čtyřicet osm metrů široká katedrála dokonce málem ani nevznikla. Díky výjimečnému povolení francouzského ministerstva kultury se tvůrci tohoto filmu dostali do zákulisí právě probíhající rekonstrukce. A tak se jim podařilo odhalit všechna současná tajemství pařížské katedrály.
Výzkumníci se nejdříve museli zbavit stovek tun materiálu, který se na podlahu vysypal z klenby. Tyto pozůstatky pak bylo třeba pečlivě protřídit. Zároveň zkoumali veškeré materiály, ze kterých je katedrála postavena. V době výstavby v 60. letech 12. století byla Notre-Dame ve všech směrech inovativní, aby překonala předchozí katedrály. Svou velikostí a výškou pomohla posunout architekturu do nové éry. Klenby byly totiž ztenčené tak, aby překonaly výškový rekord. Po požáru vědci zkoumali, zda mohou některé původní materiály, které nebyly úplně zničené, při rekonstrukci znovu použít. Na rekonstrukci se podílelo na 200 expertů.
Velikost katedrály byla od samého počátku jedním z hlavních předpokladů. Tato stavba odolala ohni díky svému původnímu konstrukčnímu řešení. Mohutné základy, zapuštěné do jednoho z nejméně poddajných podloží, jako by symbolizovaly val proti zubu času. Kvůli zajištění stability byly přidány obří dvanáctimetrové opěrné oblouky, největší svého druhu na světě. Jedinou slabinou katedrály byla při požáru její věž, kterou v 19. století postavil Viollet-le-Duc.
V očích světa představovala ztělesnění středověké architektury a byla považována za věčnou a nezničitelnou. Starý, ale dokonalý ohnivzdorný systém, navržený staviteli před osmi staletími, zafungoval. Bohužel se nezachovaly žádné záznamy. V polovině 12. století Paříž žádnou velkou katedrálu neměla. Biskup de Sully po ní toužil a měl k tomu i prostředky. Měl také vysvěcený pozemek v srdci Paříže na ostrově Île de la Cité, kde stál už kostel svatého Štěpána, ale ten byl pro něj příliš starý a zchátralý, a tak ho nechal zbourat. Stavební práce, které trvaly přes 800 let, začaly roku 1160. Notre-Dame se měla stát největší a nejdelší katedrálou v oblasti Paříže. Neměla být jen technologicky pokroková, ale měla vzdávat i hold historii. Kněžiště katedrály bylo vysvěceno pouhých 17 let poté, co Maurice de Sully s její stavbou začal. Bylo odděleno od zbytku stavby, a tak se zde mohly uchovávat různé relikvie, které měly chránit celé město Paříž, například pramen vlasů, údajně patřící Panně Marii.
14. 8. 1218 katedrála poprvé vzplála. Příčinu neznáme, ale tento požár pomohl zahájit kampaň na podporu stavebních prací. Věže katedrály byly vztyčeny v letech 1230-1240. Jejich výšku pokořila až Eiffelova věž, postavená o 650 let později. Po dostavbě věží byla katedrála připravena přivítat své věřící. Tím však stavební práce skončit neměly. 15. 4. 2019 se po zřícení sanktusové věže zřítil i symbol, architektonické mistrovské dílo, vysoké 93 metrů. Tento novogotický kolos propůjčoval katedrále nezaměnitelný ráz. Zřícení věže způsobilo katedrále doposud největší škodu v historii. V případě požáru se jednalo o nejslabší místo celé stavby. Přestože oheň katedrálu poškodil, odhalil i skutečnost, že tato stavba je pevná a geniálně postavená. 20. 7. 2020 francouzské úřady rozhodly, že bude postaven identický dřevěný krov. Jednalo se o náležitou poctu středověkým tesařům. Katedrála Notre-Dame měla být už navždy nezničitelná, a to i navzdory nové věži, postavené ze dřeva a doplněné olověným pláštěm podle původních plánů Violetta-le-Duca.
zdroj: FTV Prima