Energonauti objevují fascinující svět energetiky na Déčku

Energonauti objevují fascinující svět energetiky na DéčkuDNES! | redakce | tisk | názory
Seriál Energonauti srozumitelně vysvětluje současné problémy v energetice a v souvislostech dětem představuje energetiku jako jeden ze zásadních vědních oborů. Praktickou formou dětským divákům ukazuje, jak energie vznikají, jak se s nimi dá hospodařit a jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých druhů.
Průvodcem hlavních postav je duch Nikoly Tesly, kterého hraje Martin Myšička. Seriál bude ve vysílání ČT :D od 2. října od 15:40. Následně bude ke zhlédnutí na www.decko.cz.
„
Zábavní vzdělávání je úhelným televizním žánrem na všech specializovaných programech dětského vysílání z produkce televizí veřejné služby kdekoli na světě. V České televizi jsme se tak v minulosti opakovaně věnovali například podpoře finanční či mediální gramotnosti, české historii a také popularizaci vědy v nejširším slova smyslu. Při přípravě našich pořadů pravidelně spolupracujeme s Akademií věd ČR, s Českou asociací science center a s různými vysokými školami. Bylo jen otázkou času, kdy přijde na řadu ke zpracování důležité téma energií a energetiky. Cílem pořadu není jakkoli formovat názor dětských diváků na jednotlivé druhy energie a možnosti jejich využití. Jde nám o jediné: aby děti pochopily základní principy, kterými se energetika řídí. A aby na základě dobrodružných příběhů s dětskými vědci získaly kladný vztah k fyzice,“ říká kreativní producent Luděk Horký.
„
Energonauti jsou moderní vědecko-populární seriál, kde se vedle Martina Myšičky představuje i dvojice malých zdatných herců. Jsem rád, že se nám daří přinášet na Déčko formát, který nejen baví, ale zároveň děti vzdělává. Podobně jako jiné pořady rozvíjející finanční gramotnost, Energonauti posouvají u dětí povědomí o energii a energetice - tedy o oblasti, která je dnes pro jejich budoucnost klíčová,“ sdělil k novému pořadu producent Vítězslav Jandák ml.
Hrdinové Anička a Kubík stojí před výzvou vědecké olympiády. Rozhodnou se pro vytvoření modelu soběstačného města, které si vyrábí vlastní energii. „
Mým cílem bylo vytvořit vědecko-populární seriál, na který bych se já sám jako dítě chtěl dívat. Takový, který děti nepodceňuje, ale nabízí jim skutečnou možnost srozumitelně pochopit i složité systémy. A ještě raději mám fakt, že se nám (snad) podařilo k vědě a technologii přidat i zábavný, nečekaný a nakonec i citlivý příběh o překonávání vlastních nedostatků a strachů,“ dodává režisér Petr Januschka.
Projekt vznikl ve spolupráci České televize, Ministerstva průmyslu a obchodu a Rolling media.
zdroj: ČT