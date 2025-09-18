DIGI SK: K televizní službě internet na 6 měsíců grátis

Quantcast
S akční nabídkou přichází společnost DIGI Slovakia. Zákazníkům nabízí televizní službu a internet v jednom balíčku za zvýhodněnou cenu. Nyní klienti k televiznímu balíčku získají internet na 6 měsíců zcela zdarma.

Zákazník si může vybrat libovolný kombinovaný balík TV + internet a prvních šest měsíců platí jen cenu televizního balíčku. Získá tím rychlý optický internet, bohatou programovou nabídku či možnost sledovat oblíbené pořady na televizi, mobilu či tabletu bez potřeby set top boxu.

Akční nabídka DIGI SK (foto: DIGI SK)
Nejlevnější balíček TV S + NET S může nyní zájemce u DIGI SK pořídit za 7,99 eur měsíčně po dobu prvních šesti měsíců, přičemž plná cena balíčku je 17,32 eur měsíčně.

Nejprodávanější balíček TV M + NET M nyní stojí 11,17 eur měsíčně v prvních šesti měsících, potom 23,47 eur měsíčně.

Pro sledování DIGI SK již divák nepotřebuje set top box. Postačí jim aplikace ve smart TV.

Všechny produkty jsou bez vázanosti a za zřízení služby se neplatí žádné poplatky.

