DIGI GO - modernější, rychlejší a s lepší nabídkou

DIGI GO - modernější, rychlejší a s lepší nabídkouDNES! | redakce | tisk | názory
Nová, vylepšená verze oblíbené služby DIGI GO přináší zákazníkům na Slovensku více obsahu, pohodlí a ještě lepší divácký zážitek. Nově je DIGI GO dostupná kromě mobilu a tabletu i přímo na smart TV. Bez vázanosti, s rychlou registrací a bez potřeby set-top boxu.
DIGI GO nabízí čtyři základní balíčky - Sport, M, L a L + Sport. Služba zahrnuje prémiové sportovní programy, díky kterým mohou fanoušci sledovat Ligu mistrů, Premier League, Bundesligu, LaLigu, UFC, NFL, Formuli 1, Tour de France, lyžování a mnoho dalšího. Všechny balíky si mohou zákazníci snadno spravovat přes samoobslužnou zónu a přizpůsobit je svým preferencím. Vše funguje jednoduše a bez zbytečného papírování.
DIGI GO umožňuje sledování na dvou zařízeních najednou - ideální řešení pro domácnosti nebo pro každého, kdo chce přepínat mezi mobilem a TV. Novinkou je aplikace pro chytré TV, díky které si diváci mohou vychutnat oblíbený obsah přímo na velké obrazovce, bez potřeby dalšího zařízení.
Samotná registrace je rychlá a jednoduchá. Stačí zadat e-mail, telefonní číslo a přidat platební kartu. Předplatné se obnovuje automaticky každých 30 dní, takže služba funguje nepřetržitě bez zbytečných přerušení.
zdroj: DIGI SK