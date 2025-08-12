Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza

Reality show Farma v 17. sérii na TV MarkízaDNES! | redakce | tisk | názory
Na obrazovky televize Markíza míří již 17. série populární reality show Farma. Nová kapitola ve farmářském boji začne v pondělí 1. září 2025 ve 21:30 hodin nebo v exkluzivním 24hodinovém předstihu na placené streamovací platformě Voyo.
17. série Farmy se tentokrát ponese ve znamení velké záhady, atraktivních zpráv a nečekaných zvratů.
Původní majitel panství, farmář s duší dobrodruha a cestovatele, zanechal hráčům závěť a farmu plnou nečekaných nástrah, obtížných výzev a zcela nových pravidel. Odhodlaní soutěžící zažijí hned na začátku svého pobytu první velké překvapení - ne všichni budou startovat na stejné startovní čáře. Zatímco někteří soutěžící se mohou schovat pod stříšku před deštěm a větrem a užívat si pohodlí vlastní postele, jiní budou muset spát venku za každého počasí za hlasitých zvuků domácích i exotických zvířat.
A to není vše! Závěť také odkázala jednomu z hráčů tajemný amulet. S ním farmář získá nejen zkratku do kýženého finále, ale i moc rozhodovat o osudu ostatních. Jeho držitel však nesmí být prozrazen. Velká zodpovědnost se může změnit v kletbu a vysněná finanční výhra může být dále, než se zdá. O vytoužené vítězství bojuje šestnáct farmářů, mezi nimiž je i známá tvář z reality show Ruža pre nevestu - Michaela Doležalová.
Diváky na Farmě opět doprovodí osvědčené duo - populární herec Marek Fašiang a zkušený farmář Martin Bagar. Produkce tohoto pořadu probíhá v souladu s udržitelnými výrobními postupy, tj. s maximálním respektem k životnímu prostředí.