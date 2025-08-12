Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 12. srpna 2025, svátek má Klára

Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza

DNES! | redakce | tisk | názory

Na obrazovky televize Markíza míří již 17. série populární reality show Farma. Nová kapitola ve farmářském boji začne v pondělí 1. září 2025 ve 21:30 hodin nebo v exkluzivním 24hodinovém předstihu na placené streamovací platformě Voyo.

17. série Farmy se tentokrát ponese ve znamení velké záhady, atraktivních zpráv a nečekaných zvratů.

Původní majitel panství, farmář s duší dobrodruha a cestovatele, zanechal hráčům závěť a farmu plnou nečekaných nástrah, obtížných výzev a zcela nových pravidel. Odhodlaní soutěžící zažijí hned na začátku svého pobytu první velké překvapení - ne všichni budou startovat na stejné startovní čáře. Zatímco někteří soutěžící se mohou schovat pod stříšku před deštěm a větrem a užívat si pohodlí vlastní postele, jiní budou muset spát venku za každého počasí za hlasitých zvuků domácích i exotických zvířat.

Farma 17 (foto: TV Markíza)
▲ Farma 17 (foto: TV Markíza)

A to není vše! Závěť také odkázala jednomu z hráčů tajemný amulet. S ním farmář získá nejen zkratku do kýženého finále, ale i moc rozhodovat o osudu ostatních. Jeho držitel však nesmí být prozrazen. Velká zodpovědnost se může změnit v kletbu a vysněná finanční výhra může být dále, než se zdá. O vytoužené vítězství bojuje šestnáct farmářů, mezi nimiž je i známá tvář z reality show Ruža pre nevestu - Michaela Doležalová.

Diváky na Farmě opět doprovodí osvědčené duo - populární herec Marek Fašiang a zkušený farmář Martin Bagar. Produkce tohoto pořadu probíhá v souladu s udržitelnými výrobními postupy, tj. s maximálním respektem k životnímu prostředí.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Představujeme: Magenta TV
Představujeme: Magenta TV
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence V (3/4)
21:40 Dobré ráno, Brno! II (5/8)
22:20 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Trosečník
22:25 Cesta do Indie
01:05 Hitlerovi mladí zabijáci
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Malý pitaval z velkého města (12)
21:40 Farma Česko (29)
kanál PRIMA 20:15 Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 (7)
21:30 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Řetěz
22:05 Profesionálové (9)
23:15 Profesionálové (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Nebezpečné vztahy: Tady a teď!
21:00 Badatelé
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Fosca II (4/4)
22:20 Detektív z Chelsea (3/4)
23:55 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Francúzsko: Cesta časom (1/2)
20:55 Francúzsko: Cesta časom (2/2)
22:00 Záhradníctvo
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám X. (17)
21:50 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (6/6)
21:20 30 případů majora Zemana (1/30)
22:35 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook