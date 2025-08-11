Quantcast
Další čínské programy CCTV v čínském muxu

Do Evropy se vysílají další programy CCTV (China Central Television) v rámci provozovaného distribučního multiplexu, který tak již obsahuje 9 stanic CCTV.

Distribuční multiplexy s čínskými programy se vysílá v Evropě v Ku pásmu na satelitu Eutelsat 21B a to na dvou frekvencích 10,856 a 10,919 GHz. Programy jsou zakódovány systémy podmíněného přístupu Topwell a VisionCrypt. Volně vysílá pouze stanice Phoenix Info HD. Všechny programy jsou enkódovány v HEVC (H.265).

Zmíněné multiplexy nově obsahují stanice CCTV6 HD a CCTV9 HD a také program CHC-F, které nahradily původně šířené stanice Hollywood HD, Discovery Channel Taiwan HD a EBC HD. Zmíněné DVB-S2 platformy již dříve obsahovaly stanice CCTV1 HD, CCTV2 HD, CCTV3 HD, CCTV4 HD, CCTV7 HD, CCTV8 HD a CCTV13 HD.

Oba multiplexy se vysílají v širokém paprsku, příjem je proto možný s parabolami o průměru kolem 90 cm.

• Eutelsat 21B (21,5°E), freq. 10,856 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, CA Topwell + VisionCrypt
• Eutelsat 21B (21,5°E), freq. 10,919 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, CA Topwell + VisionCrypt

