Neděle, 10. srpna 2025

Turecká zpravodajská TGRT Haber HD jen z nových TP

Provozovatel turecké privátní televize TGRT (Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu) ukončil distribuci svého zpravodajského kanálu TGRT Haber HD na satelitu Türksat 3A, tedy na pozici 42°E. Ze stejného tureckého hot spotu je možné tentýž program přijímat v SD i HD z jiných vysílacích frekvencí.

Kanál TGRT Haber postupně přestěhoval své vysílání v SD a HD na nové vysílací parametry. Diváci si mohou stanici naladit v MPEG-2/SD ale i v MPEG-4/HD. Vysílání je ve všech případech poskytováno volně ( FTA) a to v silném západním paprsku, což znamená, že příjmové podmínky ve střední Evropě jsou vynikající a postačí parabola od průměru cca 60 cm.

TGRT provozuje tři stanice - TGRT EU, dokumentární TGRT Belgesel a zmíněnou zpravodajskou TGRT Haber. Všechny tři stanice jsou souběžně poskytovány v SD i HD rozlišení na pozici 42°E.

technické parametry - TGRT Haber (MPEG-4/HD):

Türksat 4A (42°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - TGRT Haber (MPEG-2/SD):

• Türksat 4A (42°E), freq. 11,916 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
• Türksat 4A (42°E), freq. 12,228 GHz, pol. V, SR 8400, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

